قادمًا من أمستردام .. مطعم ذا بوتشر يفتتح أبوابه في دبي

تشتهر دبي بكونها وجهة ذواقة الطعام في منطقة الشرق الأوسط واليوم تستعد لاستقبال مطعم جديد آخر يضاف إلى سلسلة المطاعم الرائعة مع افتتاح "ذا بوتشر".

سيقدم المطعم الذي يتحضّر لافتتاح أبوابه في الطابق الأرضي لبرج بوابة المارينا في منطقة بروميناد مارينا ووك، أشهى أطباق الستيك والبرغر المحضرة من لحم الأنغوس الممتاز إلى جانب العديد من الخيارات الجانبية المتنوعة.

وبخلاف مطاعم البرغر التقليدية، يقدم ذا بوتشر أفخر أطباق اللحوم، مع الخضار الطازجة، والصلصات الخاصة المبتكرة، والخبز المصنوع منزليًا الذي يشبه البريوش صغير الحجم لذواقة الطعام في أمستردام، وبرلين، وإيبيزا منذ 2012. ويعمل فرق الطهاة المدربين بشكل متواصل على ابتكار أطباق البرغر وشرائح اللحم الشهية من لحم الأنغوس الممتاز لمحبي اللحوم الذين يقدرون الطعام البسيط واللذيذ.

تأسس أول فرع للمطعم في سوق ألبرت كويب الشهير بأمستردام، وسرعان حظي بإعجاب ذواقة الطعام ومحبي المطاعم في المدينة. ويشغل موقعًا مميزًا في حي دي بيب النابض بالحياة، والذي يضم عددًا من أروع المتاجر والمطاعم، وهو ما جعله وجهة مفضلة للسكان والسياح على حد سواء.

وتبعًا للنجاح الذي تحقق في الفرع الأول، توسعت العلامة بافتتاح المزيد من الفروع في مختلف أنحاء المدينة أشهرها هو ذا بوتشر سوشال كلوب.

يعتبر مطعم ذا بوتشر اليوم واحدًا من أفضل مطاعم البرغر في أمستردام متفردًا عن منافسيه من سلسلات المطاعم العالمية الكبيرة وهو يحظى بتقييمات عالية على موقع السفر العالمي تريب أدفايزور.

ويضم المطعم فروعًا شهيرة في كل من برلين وإيبيزا إذ نجح بالمزج بين تقديم أطباق البرغر الشهية وتوفير الأجواء المريحة للضيوف من مختلف أنحاء العالم.

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ويعد ذا بوتشر في دبي ثمرة شراكة بين شركة الضيافة الرائدة في دبي "دي آد تي غروب" ومجموعة "انتوراج" التي تتخذ من هولندا مقرًا لها، حيث سيعمل في المطعم فرق عمل يتمتع بخبرة واسعة بالعمل في اثنين من أكثر أسواق المأكولات والمشروبات تطلبًا في العالم.

تشتهر مجموعة "انتوراج" التي أسسها يوسي إلياهو، على مستوى هولندا بتقديم مجموعة من وجهات الطعام الأكثر ابتكارًا والتي أعادت تصوير مفهوم الضيافة الراقية وتجارب الطعام.

وفي تعليق له، قال داني بلانتر، مؤسس دي آند تي: "قررنا العمل مع يوسي لجلب امتياز ذا بوتشر إلى دبي بعد اكتشاف الإمكانات الكبيرة للشركة وقدرتها على تقديم شيء جديد ومميز لقطاع المأكولات والمشروبات المزدهر في المدينة، وخصوصًا بين مطاعم البرغر التي تحظى بإقبال كبير".

واختتم بالقول: "نحن على ثقة من أن خطوة التوسع العالمي الجديدة هذه ستحقق نجاحًا هائلًا في دبي التي تضم مزيجًا متنوعًا من ذواقة الطعام، والعائلات، ومحبي المطاعم، والسياح والمقيمين، وهو ما سيرتقي بمشهد المأكولات في المدينة إلى مستوى جديد من التميز في تجارب المأكولات الفاخرة وسط أجواء غير رسمية “.