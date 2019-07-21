الامارات | خليجي يهدد بهتك عرض جارته عن طريق طليقته

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجي يهدد بهتك عرض جارته عن طريق طليقته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، في قضية تهديد بهتك العرض، متهم فيها خليجي 43 سنة، عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"، ضد جارته، التي أبلغت الشرطة بالواقعة.

وتوضح تحقيقات النيابة العامة في دبي أن المبلِّغة سمعت طرق باب بيتها في أحد الأيام، وعندما فتحت الباب فوجئت بجارتها (طليقة المتهم) تستغيث بها، وكانت حافية القدمين، وتبدو عليها آثار الضرب، وعندما سألتها المُبلِّغة عن ما حدث لها، أخبرتها بأن المتهم هو الذي فعل بها ذلك، ومن ثم أبلغت الشرطة ضد المتهم، الذي وقّع على تعهد بعدم التعرض لطليقته، وبعد فترة اعتدى عليها مرة أخرى، فخرجت من منزلها ولم تعد.

وأشارت أوراق القضية إلى أن طليقة المتهم تواصلت مع المبلغة بعد فترة طويلة من اختفائها، وأخبرتها بأن المتهم تواصل معها، وأرسل لها عدة رسائل صوتية عبر "واتساب"، هدد فيها بأنه سوف يدخل بيت المُبلّغة ويهتك عرضها بالإكراه أمام زوجها، ما دفع الأخيرة إلى فتح بلاغ ضده.