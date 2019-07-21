الاقتصاد العُماني في المراحل الأولى من التعافي لكن النمو سيكون طفيفاً في 2019

تبدو الآفاق المستقبلية للاقتصاد العُماني صعبة في 2019، خاصة مع القيود المفروضة على إنتاج النفط وتقلب الأسعار، مما أثر بصورة ملموسة على معدلات الدخل والآراء المتداولة. وبحسب ما جاء في آخر تقرير للرؤى الاقتصادية من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، لا يزال الاقتصاد العُماني في المراحل الأولى من التعافي، ومن المرتقب أن يشهد نمواً ضعيفاً ومتواضعاً بنسبة 2.8% هذا العام، منخفضاً عن نسبة 3.3% التقديرية في 2018، ولكن بزيادة عن نسبة تراجعه بمقدار 0.9% في 2017.

ويوضح تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني 2019، الذي شارك في إعداده معهد المحاسبين القانونيين ICAEW و "أكسفورد إيكونوميكس"، أن أسعار النفط أصبحت مرة أخرى أقل دعماً لآفاق عُمان المستقبلية، حيث تبلغ التوقعات الحالية لأسعار النفط 67 دولار أميركي للبرميل في 2019، أي أقل بنسبة 5.6% عن متوسط 2018. ومن شأن ذلك، إلى جانب انخفاض مستويات إنتاج النفط، أن يؤدي إلى تراجع عائدات النفط، والتي تساهم بنحو 60% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للسلطنة.

وبحسب التقرير، يواجه كل من الطلب المحلي والتعاملات الاقتصادية الخارجية رياح معاكسة مستمرة، لا سيما وأن الأخيرة تستند في أساسها على العلاقات التجارية المتعثّرة بين أميركا والصين. ويؤدي الضغط المتجدد على أسعار النفط إلى تعقيد جهود الضبط المالي، حيث لا تزال السياسة العامة تسير باتجاه توسعي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز على مدار الـ 18 شهراً الماضية قد ساهمت جزئياً في تعويض الانخفاض في إنتاج النفط، مما خفف من تداعيات أداء القطاع النفطي.

ومع أنها لا تتمتع بعضوية في منظمة "أوبك"، التزمت سلطنة عُمان بحصص النفط التي أقرّها اتفاق "أوبك بلس"، وخفّضت الإنتاج إلى ما يزيد قليلاً عن 970,000 برميل يومياً في الفترة من يناير إلى أبريل، أي أقل بمقدار 25,000 برميل يومياً عن متوسط الربع الأخير للعام 2018. ويبدو من المرجح لسلسلة التقليص الحالية للإنتاج أن تستمر إلى النصف الثاني من 2019، مما سيؤثر بشكل كبير على مساهمة القطاع النفطي في نمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام. وبالمضي قدماً، ستكون عمليات استكشاف الغاز الطبيعي بمثابة محرّك هام جداً لنمو قطاع النفط.

وتقول مايا السنوسي، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، والخبير الاقتصادي الأول للشرق الأوسط في مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس": "شكّل هبوط أسعار النفط ضغطاً كبيراً على عُمان في السنة الماضية - ولا تزال عوائد النفط تبلغ 60% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للسلطنة. لذا، هناك حاجة مُلحّة للتحسين في القطاع غير النفطي، ولقد كان لتأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة تأثيرات ملموسة على العجز المالي. ويجب على عُمان مواصلة جهودها في مجال التنويع الاقتصادي من أجل تحفيز النمو في منظومتها الاقتصادية".

ووفقاً لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، لا يزال النشاط غير النفطي في عُمان فاتراً، لكن ينبغي أن يتحسن، مدعوماً بجهود التنويع الاقتصادي والإنفاق على البنية التحتية في إطار رؤية 2020.

وعلى الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي، يظل الطلب المحلي تحت الضغط، وينعكس ذلك في تباطؤ استخدام الائتمان المتاح للقطاع الخاص. وكانت الزيادة في الإيرادات غير النفطية بطيئة عموماً - فعلى سبيل المثال، لا يظهر أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ميزانية 2019، وربما سيتأخر ذلك حتى عام 2020. وفي غياب ضبط الأوضاع المالية، ستستمر ديناميكيات الدين في التدهور، مع وصول الدين الخارجي العام إلى 56% في إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2019.

وتستمر سوق العقارات في مسارها التنازلي، حيث تراجعت قيمة العقارات المباعة بنسبة 12.2% في الربع الأول من العام السابق، في حين أن تسجيلات المركبات تواصل الانخفاض برقمين عشريين على أساس سنوي. إلا أن السياحة شكّلت جانب مشرقاً، حيث أظهرت قفزة في عدد الزوار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مصحوبة بارتفاع كبير في الإيرادات.

ومع ذلك، فإن الاعتماد الشديد لميزانية القطاع العام على إيرادات الطاقة سيظل يحد من قدرة الحكومة على دعم الإنفاق والنشاط. ويتوقع التقرير نمواً أبطأ لإجمالي الناتج المحلي، ولكن مع عجز مالي أوسع نطاقاً هذا العام، مما سيؤدي إلى تراكم الديون الخارجية لأكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي. وعلى الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي، يظل الطلب المحلي تحت الضغط، وينعكس ذلك في تباطؤ استخدام الائتمان المتاح للقطاع الخاص.

إن إدارة العجز الكبير لم يقدم الكثير لتعزيز فرص العمل للسكان المحليين. وعلى الرغم من وقف توظيف العمالة الوافدة، والذي امتد الآن ليشمل عدداً أكبر من المهن، فقد استحدث القطاع الخاص 13,444 وظيفة فقط للعمانيين في 2018، أي أقل من العدد المستهدف من الوظائف والذي يبلغ 25,000 وظيفة، فضلاً عن 5,780 وظيفة إضافية بين يناير وأبريل. وإلى جانب التقدم البطيء في معالجة عدم تطابق المهارات الأساسية، ستستمر ديناميكيات سوق العمل في تقييد الاستهلاك والتوقعات العامة خلال الأشهر المقبلة.

2019.. سنة صعبة على اقتصادات الشرق الأوسط

من المتوقع أن يتباطأ اقتصاد الشرق الأوسط من نسبة تقديرية قدرها 1.5% في العام الماضي، إلى حوالي 0.6% في 2019، وهو المعدل الأبطأ له تقريباً خلال عقد من الزمان. ووفقالأ للتقرير، فإن التراجع في توقعات النمو لإجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط يُعــزى إلى الركود الأكثر من المتوقع في إيران، أحد أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يقع العبء المرتبط بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل بشكل أكبر على القطاع غير النفطي في 2019. ويشكّل انخفاض أسعار النفط تحدياً لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط والغاز لتحقيق التوزان في ميزانياتها العامة، لا سيما البحرين وعُمان.

وستشهد الدول المنتجة للنفط أيضاً في الشرق الأوسط نمواً محدوداً في قطاع النفط - المحرك التقليدي للنمو الاقتصادي والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية - على ضوء التمديد المرتقب لخفض الإنتاج حسب اتفاق "أوبك بلس" من أجل موازنة أسواق النفط الدولية. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط حوالي 67 دولار أميركي للبرميل في 2019، منخفضاً بحوالي 5.6% من متوسط 71 دولار أميركي للبرميل في العام الماضي.

وفي 2019، سيستمر القطاع غير النفطي في حصوله على الدعم من مختلف المبادرات الحكومية المحفّزة للنمو، والميزانيات التوسعية، وخطط التحفيز المالي، خاصة في السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يتسارع القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي من نسبة تقديرية قدرها 2.3% في العام الماضي إلى 2.6% في 2019.

ويقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "لا تزال الآفاق المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط تواجه بعض التحديات خلال الفترة المتبقية من 2019، لا سيما مع الأهمية البالغة للتطورات العالمية بالنسبة للمنطقة. ولقد تدهورت توقعات النمو لاقتصادات الشرق الأوسط مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية خلال العام الماضي، بما في ذلك إيران على وجه التحديد. إن استمرار حالة الغموض وعدم اليقين في سوق النفط العالمية يعني أن زيادة الإيرادات غير النفطية يعد أمراً مصيرياً للاقتصادات الإقليمية - ولقد كانت الحكومات في المنطقة سبّاقة في هذا الشأن، ولكن عليها أن تواصل دعم اقتصاداتها بمبادرات محفّزة للنمو".