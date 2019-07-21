إسعاف دبي توقع اتفاقيتي تعاون مع مستشفيي (زليخة) و (ويلكير)

في إطار حرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على ضمان استعدادها وجاهزيتها الكاملة لاستقبال الحدث العالمي إكسبو 2020 ، وتفعيل التعاون والتنسيق المستمر مع شركائها من القطاع الخاص، كجزء من منظومة الرعاية الطبية المتكاملة ، وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ممثلة بسعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي للمؤسسة إتفاقيتي تعاون مع مستشفى زليخة تمثله الدكتورة زليخة رئيسة مجلس إدارة المستشفى ، ومع مستشفى ويليكير يمثله الدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي للعمليات،

تهدف الاتفاقيتان إلى التعاون في نقل الحالات المرضية والإصابات إلى المستشفيين وفقاً للشروط والمعايير التي تتضمنها الاتفاقيتين و تعزيز التعاون القائم بينهم في مجال نقل المرضى وانقاذهم والحفاظ على حياتهم

و يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ومتابعته لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لتوفير الرعاية والاستجابة السريعة ورفع الطاقة الخدمية للمؤسسة وتعزيز قدرتها لتقديم العناية بالمرضى.

وأكد المدير التنفيذي خليفة الدراي حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء سواء من الجهات الحكومية او المستشفيات الخاصة التي ترتبط باتفاقات تعاون مع المؤسسة في مجال نقل المرضى وأوضح ان مصلحة المريض هي أهم ما يحكم العمل الاسعافي وما تحدده الظروف المحيطة من أولويات وأهمها سرعة الاستجابة و رغبة ذوي المريض أو المصاب لافتا إلى التعاون الملموس مع المسؤولين في المستشفيين القائم على أساس الهدف الواحد المشترك بين الجانبين وهو انقاذ الأرواح و رضا المتعاملين واسعاد الجمهور .