النويس يضع حجر الاساس لمركز محمد بن زايد للابتكار في السنغال



وضع سعادة حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع حجر الأساس لمركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الاعمال في العاصمة السنغالية داكار، بحضور معالي أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي السنغالي والمفوض العام للمفوضية العامة لتسريع ريادة الأعمال للشباب والمرأة بابا سار وسعادة محمد علي الشامسي، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات في داكار، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال سعادة حسين جاسم النويس إن المركز الذي سيتم تمويله بمنحة إماراتية تبلغ قيمتها 20 مليون دولار (ما يعادل 73.6 مليون درهم) يهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتمكين سلسلة من المشاريع الريادية للمساهمة في تعزيز الجهود الحكومية لدول غرب أفريقيا الهادفة إلى إيجاد اقتصاد مستقر ومتوازن يعزز التنمية الاقتصادية لديها بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب وتمكين المرأة وبناء قدرات رواد الاعمال والمؤسسات المحلية.

وأضاف أن المركز سيكون منصة لدعم الابتكار وباعث أمل وملاذا تمويليا وفنيا أمام أصحاب المهارات والإمكانات الريادية الإبداعية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستسهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في الدول المستهدفة وعلى رأسها السنغال.

وأكد أن المركز سيساهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في مختلف دول المنطقة، مؤكدا أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم الفني اللازم في مجال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تخدم الأهداف، وتلبي التطلعات في المساهمة في التنمية.

وأشار إلى أن المركز سيتضمن حاضنة أعمال مع التركيز على التكنولوجيا ومسرع أعمال ومكاتب، ومختبرات متخصصة في إعداد نماذج الإختراع مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، الطيران، الإلكترونيك و الروبوتيك.

وأوضح النويس أن المركز سيقدم خدمات مميزة لرواد الاعمال المحتملين تتضمن استضافة الشركات والتدريب والتمويل والتوجيه والاستشارات.



من جهته قال معالي أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي السنغالي إن مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الاعمال سيكون محطة مهمة على طريق تطوير الاقتصاد ودمج الشباب والمرأة في دول غرب افريقيا.

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وقال مثل هذه المبادرات النوعية والمشاريع التنموية ستساهم في تعزيز مساعينا نحو التحول الى الاقتصاد المعرفي المستدام مكررا شكره لجهود دولة الامارات العربية المتحدة في هذا المجال.

واشار هوت إلى أن المركز الذي ستبدأ فيه أعمال البناء والتشييد في شهر سبتمبر المقبل سيمتد على مساحة 20 ألف متر مربع متوقعا الانتهاء من الاعمال الانشائية وافتتاحه رسميا في شهر فبراير من العام 2021.

الى ذلك أشاد المفوض العام للمفوضية العامة لتسريع ريادة الأعمال للشباب و المرأة بابا سار، بجهود دولة الامارات العربية المتحدة بدعم جهود التنمية في دول غرب افريقيا وقال إن هذه المبادرة تبعث الأمل لدى شريحة واسعة من الشباب الطامحين في تأسيس مشاريع نوعية ابتكارية ستساهم في تطوير وتعزيز اقتصاديات بلدانهم.

واضاف أن المركز سيكون احدى المحركات الرئيسية في تمكين المرأة التي تسعى كل حكومات المنطقة في غرب افريقيا الى تعزيز دورها وزيادة مساهمتها في الدورة الاقتصادية.

يشار إلى أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع يعد واحدا من أهم الصناديق المحلية والاقليمية المعنية في دعم الابتكار وريادة الاعمال وتشجيع الشباب وتمكين المرأة مما دفع العديد من دول المنطقة سواء الشقيقة أو الصديقة للسعي للاستفادة من تجربته الناحجة في هذا المجال ومحاكاتها في بلدانهم.



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