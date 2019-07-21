صندوق خليفة يتولى إنشاء مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الاعمال في السنغال وغرب إفريقيا

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وبأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي مذكرة تفاهم لإنشاء "مركز محمد بن زايد للإبتكار وريادة الأعمال" الإقليمي في العاصمة السنغالية داكار برأسمال يصل الى 20 مليون دولار (مايعادل 73.6 مليون درهم) بهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات الخاصة في مجال الإبتكار و تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية السنغال و منطقة غرب أفريقيا.

ووقع مذكرة التفاهم بحضور فخامة مكي سال، رئيس جمهورية السنغال، كل من سعادة حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومعالي أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي السنغالي و بحضور سعادة محمد علي الشامسي، القائم بالأعمال الإماراتي في داكار، وممثلين عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، والمفوضية العامة لتسريع ريادة الأعمال للمرأة و الشباب.

وقال النويس إن تأسيس مركز محمد بن زايد للإبتكار وريادة الأعمال في جمهورية السنغال يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان الأقل نمواً وتمكينها من تعزيز ادائها الاقتصادي بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد العالمي والاستقرار الدولي.

وأوضح النويس أن المركز يهدف إلى دعم إنشاء المشاريع المبتكرة و خلق فرص عمل في منطقة غرب إفريقيا بالاضافة الى دعم الإبتكار و المشاريع ذات القيمة المضافة في مجال التكنولوجيا وتمكين المشاريع المبتكرة من الوصول إلى الأسواق الإقليمية و العالمية فضلا عن المساهمة في بناء قدرات رواد الأعمال و الهيئات المحلية في السنغال ودول المنطقة.

وكشف النويس عن أن مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال سيركز على دعم وتمويل المشاريع الابتكارية النوعية ذات القيمة المضافة، مؤكدا أن المركز يهدف إلى المساعدة في تمكين الشباب والنساء وتحفيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم الريادية للمساهمة في عملية تنمية وتطوير الاقتصاد السنغالي والإفريقي وتحقيق الرفاه والتمكين الاجتماعي في دول غرب افريقيا.

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وقال النويس إن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم الفني اللازم في مجال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تخدم الأهداف، وتلبي التطلعات في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في السنغال والدول المستفيدة ، مؤكداً أن ثقته بالمفوضية العامة لتسريع ريادة الأعمال للمرأة و الشباب التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع الحيوي نظراً لما تتمتع به هذه المؤسسة من خبرات وإمكانيات عالية ستساهم في تحقيق النجاح المنشود.

الى ذلك اشاد وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي السنغالي أمادو هوت بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة تأسيس مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الاعمال الذي سيوفر خدماته لدول غرب افريقيا ،مؤكدا أن مثل هذه المبادارات النوعية تساهم في تعزيز وتمكين اقتصاديات هذه الدول وتعزز المساعي الحكومية لتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وقال أمادو هوت: "إن صندوق خليفة لتطوير المشاريع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يعد أحد المؤسسات الرائدة إقليميًا في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مؤكدا أن الحكومة السنغالية ستعمل

عن كثب مع صندوق خليفة لبدء المشروع وتحقيق الاستفادة المرجوة منه في أقرب وقت".

يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس قبل نحو 12 عاما في أبوظبي أصبح إحدى أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث مول أكثر من 1600 مشروع داخل الدولة، فيما نقل تجربته الناجحة إلى أكثر من 20 دولة شقيقة وصديقة في آسيا وإفريقيا واوروبا عبر برامج تمويلية رائدة.