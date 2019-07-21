مرسى ياس مارينا أبوظبي يطلق رحلات الطائرة المائية في جزيرة ياس

أعلنت إدارة مرسى ياس مارينا، وجهة الترفيه الرائدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي،عن إطلاق رحلات الطائرة المائية "سي وينجز تورز"، وذلك للاستمتاع بمشاهدة أبرز معالم مدينة أبوظبي وجزيرة ياس من السماء.



هذا وتقلع الطائرة المائية من دبي في نادي خور دبي للجولف واليخوت، وتحلق لمدة 45 دقيقة فوق أهم معالم الإمارات، مثل برج خليفة ومشروع جزر العالم ونخلة جميرا وصولاً إلى جزيرة ياس ومدينة أبوظبي، حيث تهبط في مرسى ياس مارينا أبوظبي، وتكتمل متعة الرحلة مع الجولة البرية التي تشمل زيارة ليوم كامل إلى منتزه عالم فيراري، والاستمتاع بوجبة الغداء في واحد من المطاعم التسعة في مرسى ياس مارينا.



وتعليقاً على إطلاق رحلات الطائرة المائية، قال بيلي كانيلاس، مدير عام مرسى ياس مارينا: " يسعدنا إطلاق هذه التجربة الجديدة التي تضاف لحزمة العروض الترفيهية التي نقدمها للزوار، والتي سوف يتمكن الجمهور من خلالها من اكتشاف أهم تفاصيل مدينة أبوظبي وجزيرة ياس من الجو، وبمناسبة حلول موسم الصيف يسعدنا تقديم خصم بقيمة 20% على تذكرة الرحلة الجوية من دبي إلى أبوظبي، والتي تتضمن تذكرة لدخول عالم فيراري، وذلك لغاية 31 أغسطس 2019".



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