تعاونت الجامعة الكندية دبي مؤخرًا مع شركتين من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة بهدف تزويد قطاع السياحة بدولة الإمارات بأصحاب المهارات حيث تستعد دبي لجذب 25 مليون زائر بحلول عام 2025.

وستتعاون الجامعة بموجب الاتفاقيتين الجديدتين مع فندق كوبثورن دبي، أحد أعضاء مجموعة فنادق ميلينيوم ، وفندق إيبيس ستايلز جميرا ، لتعزيز مبادرات قطاع التعليم التي تهدف لصقل مهارات القوى العاملة لدعم استراتيجية دبي السياحية.

وقد أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن هدف أن تصبح دبي المدينة الأكثر زيارة حول العالم.

وتضيف الجامعة علاقات التعاون هذه إلى محفظتها الحالية من الشراكات في هذا القطاع، والتي تضم شركات عالمية رائدة أخرى مثل شانغريلا وذلك في أعقاب إطلاقها لدرجة بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الفعاليات والسياحة، التي جاءت تلبية للاحتياجات من المهارات عالية المستوى والتي نشأت بسبب مكانة دبي الدولية المتنامية كمركز للسياحة والترفيه.



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وقد تم تأكيد هذه الشراكات من خلال توقيع السيد هيني فيريرا، المدير التنفيذي للجامعة الكندية دبي، لمذكرة تفاهم مع جميع الأطراف، وقد مثل فندق كوبثورن دبي في توقيع هذه الاتفاقيات السيد جلين نوبس المدير العام للفندق، ووقع بالنيابة عن فنادق إبيس ستايلز جميرا مديرها العام السيد محمد مجتبى حيدر.

وتمهد مذكرات التفاهم التي بدأتها الدكتورة إيفا بولاتوفيتش، المدرس المساعد في قسم إدارة الفعاليات والسياحة الطريق أمام الطلاب في كلية الإدارة بالجامعة نحو الحصول على التدريب المهني اللازم، وفي سبيل ذلك، سوف يلعبون دورًا مهمًا في تطوير الممارسات والعمليات التجارية داخل القطاع. كما ستعمل الاتفاقيات كذلك على تسهيل ورش العمل المشتركة والندوات والمؤتمرات بالإضافة إلى توفير فرص العمل والفرص الوظيفية طويلة الأجل لطلاب الجامعة الكندية دبي.

وفي معرض حديثه عن الشراكات الجديدة، صرح الدكتور مارك بولين القائم بأعمال عميد كلية الإدارة قائلاً "نحن سعداء لإضفاء الطابع الرسمي على تعاوننا مع اثنين من العلامات التجارية المشهورة عالميًا في قطاع الضيافة. وستوفر هذه الاتفاقيات لطلابنا فرصًا فريدة للتعلم التجريبي تمنحهم ميزة تنافسية عند دخولهم هذا القطاع المهم للغاية من الاقتصاد في إمارة دبي، كما ستؤهلهم لتقديم مساهمة مهمة في تحقيق الأهداف المُحددة لمستقبل هذا القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة."