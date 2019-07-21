(طرق دبي) و(كريم) تطلقان العلامة التجارية لشركة (هلا) للحجز الإلكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات وشركة (كريم)، العلامة التجارية لشركة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة في دبي التي ستحمل اسم (هلا)، وستقدم الشركة خدماتها للمتعاملين رسمياً اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، عبر مركبات الأجرة.

وصمم شعار شركة (هلا) ليعكس التطوير في مسيرة المتعاملين مع مركبات الأجرة، واستوحت (هلا) صورتها التجارية من خلال البساطة والثقة التي ترمز لها الشراكة بين الجانبين.

وأكد سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن إطلاق العلامة التجارية لشركة (هلا)، يعد حدثاً مهماً في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وشركة (كريم) التي تهدف إلى تعزيز جهود حكومة دبي في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً، ومواكبةً التحول العالمي في مجال تخطيط النقل في المدن من حيث تسهيل التنقل للأفراد وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعد الأولى من نوعها عالمياً بين هيئة نقل حكومية والقطاع الخاص المتخصص في الحجز الإلكتروني، وهي نموذج للشراكة المتميزة والتعاون المثمر في التطوير المتكامل لمنظومة النقل الجماعي والتنقل المشترك بين القطاعين العام والخاص.

وقال الطاير: إن شركة (هلا) بدأت في شهر مايو الماضي تجربة تقديم خدمة الحجز الإلكتروني لـ 2000 مركبة أجرة في دبي للمتعاملين عبر التطبيق الذكي لشركة (كريم)، حيث جرى تنفيذ عدد كبير من الحجوزات وشهدت العملية نمواً مستمراً في الأسابيع التالية، وبلغ معدل وقت انتظار المتعامل لوصول المركبة 4.5 دقائق، ويتوقع أن يتقلص وقت الانتظار إلى ثلاث دقائق في شهر سبتمبر المقبل عند اكتمال ربط 50% من مركبات الأجرة في دبي بتطبيق (كريم)، مقارنة بالمعدل السابق الذي يتراوح بين 12 و14 دقيقة، وبلغ معدل تقييم المتعاملين للخدمة أكثر من أربعة نجوم (4 من 5 نجوم)، وشهدت المرحلة التجريبية ارتفاعاً كبيراً في نسبة قبول الطلبات الواردة من المتعاملين، وكذلك ارتفاعاً في نسبة رضا السائقين.

وأضاف: يسهم إطلاق شركة (هلا) في تطوير قطاع مركبات الأجرة في دبي، ورفع كفاءتها في الإمارة من حيث سهولة إيجاد المركبات وحجزها إلكترونيا، وتحديد المسار الأنسب للرحلة وإمكانية مشاركة مسار الرحلة مع الآخرين وإظهار معلومات المركبة والسائق وإمكانية تقييم الخدمة والسائق، ودعم جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة، وتقديم خدمة الرحلات القصيرة (الميل الأول والأخير) التي تساعد مستخدمي وسائل النقل الجماعي على الوصول لوجهاتهم النهائية.

من جانبه قال مُدثّر شيخة الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة (كريم): تهدف الشركة إلى تسهيل وتحسين حركة تنقل السكان في المنطقة، ومن خلال الشراكة المتميزة مع هيئة الطرق والمواصلات، وسعت مزايا تقنية الحجز الإلكتروني التي جرى تطويرها لتغطي المتعاملين في إمارة دبي عبر التطبيق الذكي لـ (كريم) للحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة.

وأضاف: سيكون بوسع المتعاملين الحصول على أقرب مركبة أجرة متاحة للطلب، والتعرف إلى التعرفة التقديرية للأجرة، والوقت المطلوب للوصول، وربط الحجز بالبطاقة الائتمانية الخاصة به لتسهيل عملية الدفع، وتسهم هذه العملية في تقليل الوقت المهدر للسائقين في الطريق من خلال الربط مع أماكن وجود المتعاملين، والحصول على تنبيهات فورية عن المناطق التي تشهد ارتفاعا في الطلب.

وأعرب شيخة عن أمله أن تسهم شركة (هلا) في تعزيز تجربة استخدام مركبات الأجرة لكل من المتعاملين والسائقين، وصياغة معايير عالمية جديدة بما يعود بالنفع على السكان.