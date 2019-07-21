كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| كيف تستعد أبوظبي لاستقبال عيد الأضحى؟

يتطلع الكثيرون إلى عطلة عيد الأضحى التي تستمر أربعة أيام في أوائل الشهر المقبل. ويخطط البعض لقضاء العطلة خارج البلاد، في حين سيجد آخرون فرصة لقضاء المزيد من الوقت مع أفراد الأسرة.

للاحتفال بهذه المناسبة – التي تستمر من السبت 10 أغسطس وحتى الثلاثاء ، 13 أغسطس – تقوم أبوظبي بتركيب 2500 مصباح مزخرف على الدوارات والجسور وحول الشوارع.

وترمز الزخارف إلى تاريخ وتقاليد الإمارات. بعضها على شكل دله – أواني القهوة التقليدية – بينما البعض الآخر مستوحى من الفوانيس العربية. وحتى أن البعض ينقل تحيات العيد باللغة العربية مثل عيد مبارك.

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وقد نشرت البلدية فرقًا خاصة لاستكمال العمل ومن المتوقع أن تكون الأضواء جاهزة خلال أيام قليلة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.