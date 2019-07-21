كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بعد فيس أب.. تحدي جديد ينتشر على تويتر في الإمارات

بدأ تحدي FaceApp الذي ظهر في جميع أنحاء العالم مؤخرًا يفقد الزخم الذي حظي به في الآونة الأخيرة، وفي دول مجلس التعاون الخليجي تم إنشاء اتجاه وتحدي بديل على تويتر.

ويعمل تطبيق FaceApp للهاتف المحمول على تحويل الوجوه من خلال العديد من المرشحات والميزات، والتي تكشف عن مظهر المستخدم في عمر الشيخوخة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأ المقيمون في الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية ومصر اتجاهاً جديداً من باب الدعابة، حيث تحدى هاشتاغ جديد مستخدمي تويتر بمشاركة صور لأنفسهم عندما كانوا صغارًا. ودون الحاجة إلى تنزيل أي نوع من التطبيقات في هذه العملية.

وبحلول يوم الأحد، انتشر هاشتاغ #ضع_صورتك_وانت_صغير في جميع أنحاء المنطقة كالنار في الهشيم، وبدا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حريصون على مشاركة صورهم في الطفولة، بحسب غلف نيوز.

