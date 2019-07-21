كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا صنفت جامعة عجمان بين الأفضل في العالم؟

في يونيو ، أعلنت تصنيفات QS العالمية لعام 2020 عن تصنيف جامعة عجمان (AU) في قائمة أفضل 800 مؤسسة تعليمية في العالم.

تم تأسيس الجامعة في عام 1988 كأول جامعة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أصبحت الآن من أفضل 2.8 في المائة من الجامعات العالمية، ومن بينها 26 جامعة فقط من المنطقة العربية من بين 800 جامعة.

وصنف QS World Rankings أيضًا جامعة عجمان ضمن أفضل 10 جامعات في العالم للطلاب الدوليين وأعضاء هيئة التدريس؛ وفي إبريل / نيسان، منحت وحدة ذكاء كيو إس للجامعة خمس نجوم كيو إس في الفئات الثلاث للمسؤولية الاجتماعية والشمولية وبيئة التعلم.

ويقول مستشار الجامعة، الدكتور كريم الصغير، إن اعتراف التصنيف بجامعة عجمان يدل على النهج الديناميكي الذي تتبعه في تعليم الطلاب. ويعكس الترتيب الجودة العالية للتعليم التي تلتزم بها جامعة عجمان، ويبعث برسالة قوية للغاية إلى طلابنا المحتملين حول جودة التجربة في جامعة عجمان – ليس فقط من حيث الدقة الأكاديمية، ولكن أيضًا من حيث المنهج العملي للتعليم.”

ويعتقد الدكتور الصغير أنه بالإضافة إلى القيم الأكاديمية القوية، يجب على جميع الطلاب اكتساب خبرة الحياة من خلال المشاريع أو المبادرات ذات الصلة بسوق العمل الحالي والمستقبلي وأدوارهم في المجتمع.

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وأضاف “تستخدم الكلية العديد من الأدوات العملية مثل الألعاب والمحاكاة والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي. لدينا أيضًا العديد من المشاريع المتعلقة بالمجتمع والمسؤولية الاجتماعية. ومن المهم أن يكون لديك حاضنة للشركات الناشئة وإشراك الطلاب في رحلة ريادة الأعمال، وذلك إما عن طريق العمل مع الشركات الناشئة أو عن طريق إطلاق أعمالهم الخاصة. نحن نقدم الإرشاد والتدريب والتصميم والتسويق والأموال الأولية لاختبار التجربة قبل التخرج. ”

مجال التعليم الذي يعشقه الدكتور الصغير بشكل خاص هو الذكاء العاطفي. ويشير إلى حقيقة أن فوربس تصنف الذكاء العاطفي كواحد من أفضل ثلاث مهارات مطلوبة للنجاح في سوق الوظائف – على عكس المهارات التقنية، التي تعتبر السمة السابعة الأكثر أهمية.

ويشدد الصغير أيضًا على أهمية العلاقات التي بنتها الجامعة مع الكيانات العامة والخاصة. ويذكر تعاونًا حديثًا مع إحدى شركات النقل المتكاملة الرائدة في العالم، Alstom، حيث شارك 16 من الطلاب الجامعيين من جامعة عجمان في برنامج تدريبي مكثف مدته أسبوعان.

يقول الدكتور الصغير إن أربعة طلاب آخرين عملوا مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على إنشاء منصة رقمية – مصممة ليتم استخدامها كمورد للشركات والمستثمرين، مما يدفع النمو الاقتصادي في الإمارة، بحسب غلف نيوز.

لمعرفة المزيد عن برامج ونشاطات جامعة عجمان، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني: http://www.ajman.ac.ae/en/