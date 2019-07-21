نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بالمسابقة الرمضانية للتسامح

أبوظبي (الاتحاد)

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الفائزين في المسابقة الرمضانية الأولى التي أطلقتها وزارة التسامح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحفيز الشباب للمشاركة بفكرهم وإبداعاتهم لنشر مفهوم التسامح، إضافة إلى تكريم معاليه للمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح المسابقة خلال موسمها الأول، وركزت المسابقة على إبراز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، من خلال «أفلام قصيرة» يعدها المشاركون فيما لا يتجاوز الدقيقة وتطلق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك في المسابقة أعداد كبيرة من كافة المراحل العمرية من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها.

وفاز بالمسابقة كل من فاطمة محمد العزيزي، ونايلة وغاية سعد الأحبابي، وروان مالك كرباج، وعائشة مبارك عبيد الزحمي، كما كرم معاليه نادين السيد عن مدرسة أكاديمية الدار بأبوظبي، والطلاب الموهوبين الذين قدموا المسابقة الرمضانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهما الطالب حمد الشامسي، والطالبة شهد أبو النصر. وقال معاليه: «إن الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عرفت بقيمها التي تعتمد التسامح والتعايش أساساً لها، فرحبت بالجميع بمختلف ثقافاتهم وأديانهم، كما وفرت لهم البيئة المثالية للتعاون والتعايش لما فيه مصلحة الجميع، في بيئة يحيط بها التسامح وقبول الآخر، وعلى درب الوالد المؤسس سارت قيادتنا الرشيدة من بعده، بتوجيهات وأعمال تعتمد

التسامح منهجاً للحياة والتنوع سمة للإمارات».