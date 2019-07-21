الإمارات تشارك في ملتقى تعزيز الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية

واشنطن دي سي (وام)

شاركت دولة الإمارات في ملتقى قادة المعتقدات والطوائف الدينية الذي نظمته وزارة الخارجية الأميركية، بغرض تعزيز الحريات الدينية حول العالم، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري في العاصمة واشنطن.

وترأس وفد الدولة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وضم في عضويته معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي الدكتور علي النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز «هداية». وشارك أعضاء الوفد في المناقشات الرسمية للملتقى وأدلوا بملاحظاتهم، كما التقوا بأبرز قادة المعتقدات والطوائف الدينية في العالم، حيث تبادلوا معهم النقاش حول سبل تعزيز الحوار بين الأديان والتفاهم بين مختلف الثقافات. وقال معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه: «إننا في دولة الإمارات نسعى لتأسيس تحالف قوي ومستدام بين الديانات، والشروع في حوار مهم بين الأطراف الذين يؤمنون بذات القيم والفضائل وبالالتزام بإشاعة مزيد من السلم والانسجام بين البشر.

وشارك معالي الدكتور علي النعيمي في ترؤس جلسة حول التسامح بين الأديان إلى جانب مجموعة من الخبراء، منهم الدكتور مقصود كروس المدير التنفيذي لمركز هداية.

وقال معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية: «إن دولة الإمارات والولايات المتحدة شريكتان في جهود تعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة التطرف وحماية الأقليات الدينية، فمن زيارة البابا إلى استضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي، منحنا أولوية خاصة لهذا العام ليكون عاماً لتشجيع التواصل والتعايش والاحتفاء بالتعدد».