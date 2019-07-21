لندن (وام) التقى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والوفد المرافق له مع كيتاك ليم، أمين عام «المنظمة البحرية الدولية بمقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن، حيث جرى استعراض الدور المهم والمحوري الذي تقوم به المنظمة في مجال النقل البحري وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال معالي الدكتور النعيمي: إن دولة الإمارات أعدت نفسها لإعادة الترشح لمجلس المنظمة عن الفئة ب، مؤكدا اهتمام الإمارات بشكل عال بترسيخ مفاهيم وآليات الأمن والسلامة في القطاع البحري.

وأشار معاليه إلى أن طموحنا أكبر من أن نكون أعضاء في مجلس المنظمة، حيث نعتبر الدولة الآسيوية والعربية الأكثر تمكينا بعضويتنا في الفئة ب التي لم يصلها إلا الأوروبيون وتلك خطوتنا الأولى للوجود في المنظمة لأن أبناءنا قادرون على إداراتها والمساهمة بشكل فعال فيها. وقدمت الدولة وثيقة الإصلاحات للمجلس خلال الاجتماع وتم اقتراح إدخال تعديلات على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تستعد للترشح للفئة «ب» في «البحرية الدولية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.