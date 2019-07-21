«محمية واسط» ضمن الأراضي ذات الأهمية العالمية

الشارقة (الاتحاد) اعتمدت «اتفاقية رامسار العالمية» محمية واسط ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية، تقديراً لجهود هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وفرقها المتخصصة من أجل الأراضي الرطبة، المستندة إلى رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة. وتمتد المحمية التي تأسست عام 2007 بموجب المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2007، على مساحة تبلغ نحو 4,5 كيلو متر مربع، وفي العام 2015 تم افتتاح مركز واسط للأراضي الرطبة في قلب المحمية.

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