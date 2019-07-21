بلدية الظفرة تواصل تطوير كورنيش المرفأ

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) أنجزت بلدية منطقة الظفرة ممثلة بقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة المرفأ أعمال استبدال أرضيات الكورنيش القديمة والمتهالكة ببلاط جرانيتي معالج كيميائياً ضد الأملاح لتقليل امتصاصه على مساحة إجمالية قدرها 9,200 متر مربع.

وشملت أعمال التطوير استبدال مقاعد الجلوس واختيار تصاميم عصرية بمزج 13 شكلاً هندسياً بأربعة ألوان.

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