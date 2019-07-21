تدريب أعضاء «برلمان الطفل» استعداداً لانعقاده بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) أطلقت الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل برنامجاً تدريبياً للأعضاء والعضوات قبيل انعقاد جلستهم المقبلة، وذلك بعد وصولهم إلى أرض الإمارات للمشاركة في انعقاد الجلسة الثانية للبرلمان بمدينة الشارقة في الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري.

ويهدف البرنامج التدريبي والذي يتواصل لثلاثة أيام ليكتسبوا المعارف ويكونوا مؤهلين للحياة البرلمانية وتأدية أدوارهم تحت قبة برلمانهم ومناقشة مختلف قضاياهم التي تخص الطفولة من أجل الوصول إلى حالة برلمانية ثقافية تبدأ مع الطفولة وتستمر إلى آفاق بلا حدود.

ومع وصولهم أرض الشارقة، رفع أعضاء البرلمان العربي للطفل شعار «كلنا عيالك»، معبرين عن وفائهم وحبهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورافعين عزاءهم لسموه لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى نجله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، مؤكدين أنهم كأعضاء للبرلمان وتمثليهم للطفولة العربية يقفون بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة ويشاطرونه الأحزان، كما رفعوا رسائل تحية لسموه حملت معنى «كلنا عيالك يا أبونا سلطان».

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