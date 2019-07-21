«سي جي تي إن ».. صوت الصين من دبي

منى الحمودي (أبوظبي) في إطار التعاون الثقافي والعلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات والصين، تتخذ قناة «سي جي تي إن « CGTN الصينية من دبي مكتباً إقليمياً لها، حيث تعتبر الإمارة مركزاً للنقل وتربط أجزاء مختلفة من العالم، وبذلك تعتبر قاعدة إقليمية للقناة. مما يعد مؤشراً على تطور مستوى التبادل الإعلامي بين الصين والإمارات.

وتتوجه القناة العربية الدولية لتلفزيون الصين من خلال وجودها في دبي إلى المشاهدين في العالم العربي البالغ عددهم نحو 300 مليون نسمة في 22 بلداً، وتحرص على تقديم خدمات إعلامية من خلال نشرات الأخبار العالمية والمحلية، ومناقشة القضايا الراهنة ومواقف الصين منها.

كما تهدف القناة إلى تعريف المشاهد العربي بثقافة الصين وتاريخها وحضارتها العريقة وحياة شعبها وتجربتها الجديدة منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح. كما تسعى إلى تعزيز التبادل والتعاون بين الصين والعالم العربي في كل المجالات بما فيها السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم.

وتعتبر القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية القناة العربية الدولية لتلفزيون الصين المركزي والتي انطلقت عام 2009، وهي قناة إخبارية شاملة تبث برامجها على مدار 24 ساعة على كل من عرب سات ونايل سات، وتضم 150 موظفاً يتحدث جميعهم اللغة العربية بطلاقة من مجموع 30 ألف موظف يعملون في شبكة CGTN.

وتقدم القناة لمشاهديها برامج تعليمية ووثائقية وسياحية وثقافية متنوعة.

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