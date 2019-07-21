«الوطني»: علاقات دائمـة التطور

أبوظبي (وام)

تشهد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي، والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تطوراً غير مسبوق، ترجمة وتجسيداً لرؤية قيادتي البلدين.

وأكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أهمية الزيارة التي سيقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي سيبحث خلالها مع فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار القادة والمسؤولين الصينيين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشادت معاليها بهذه الزيارة التي تأتي في إطار الزيارات الناجحة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والزيارات المتبادلة بين قيادتي وكبار مسؤولي البلدين، وبالنجاح الكبير الذي ستحققه في شمول عدد كبير من أهم مجالات التعاون الاستراتيجية بما يضع العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين في مرتبة متقدمة مستندة إلى رؤية وتطلع قيادتي البلدين والشعبين الصديقين وينقلها إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة.

وشددت على أن هذه الزيارة تعد إضافة نوعية ودفعة قوية مهمة لروافد وأسس العلاقات الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وثمنت معاليها الزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي كان آخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في أبريل 2019 لحضور منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

كما أن الزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين في عام 2015 وقبلها في عام 2012 كان لها الفضل الكبير في توطيد العلاقات الإماراتية الصينية الاستثنائية.

وأكدت أن العلاقات الثنائية بين جمهورية الصين والإمارات العربية المتحدة ممتدة على مر السنين، دائمة التطور، وهذا يعكس التنسيق المتبادل بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وشددت معاليها على دور البرلمانيين والدبلوماسية البرلمانية والسياسيين في تعزيز التواصل بين الدول والشعوب والحضارات والثقافات.