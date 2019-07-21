بكين (وام)

الإعلامي حامد المعشني، المذيع في قناة أبوظبي، قال بمناسبة «قمة بكين»: «الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، إذ من المنتظر توقيع العديد من الاتفاقيات التي ستعطي زخماً كبيراً للعلاقات بين البلدين»، مؤكداً أنها تعتبر مؤشراً لخريطة طريق للعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، قال الإعلامي عبدالله المطوع، مدير مكتب قناة العربية في الإمارات، إن السنوات الأخيرة شهدت نمواً سريعاً في العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية حتى أصبحت الإمارات الشريك الأهم للصين في المنطقة العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 50 مليار دولار. وأضاف أن هذا جعل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، مشيراً إلى أن الفعاليات المصاحبة للزيارة تؤكد ذلك.

الإعلامي حسين الطنيجي، المراسل الإقليمي لتلفزيون أبوظبي، أكد أن الصين حريصة على تقوية علاقاتها بدولة الإمارات، مشيراً إلى أنه في عام 1984 تم إنشاء سفارة جمهورية الصين الشعبية في أبوظبي، ما مهد لأول زيارة للرئيس الصيني يانج شونج كون إلى دولة الإمارات عام 1986، وأوضح أن زيارة المغفور له الشيخ زايد،طيب الله ثراه، عام 1990 للصين كانت انطلاقة حقيقية لما آلت إليه العلاقات الآن، حيث يجني الطرفان ثمار ذلك حالياً.

من جانبه، قال الإعلامي فيصل بن حريز، مقدم برامج على قناة سكاي نيوز عربية، إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للصين تتزامن مع الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ومنذ ذلك الحين حرص البلدان على التقارب أكثر، وتمتينها في المجالات كافة.