872 بنكاً تستخدم «اليوان» في عمليات الدفع

أبوظبي (الاتحاد) لاحظت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، استمرار نمو اعتماد اليوان، بين المؤسسات المالية حول العالم، حيث زاد عدد البنوك التي تستخدم العملة في عمليات الدفع خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وبلغ عدد المؤسسات المالية التي استخدمت اليوان في أبريل الماضي، نحو 2.5 ألف لعمليات الدفع حول العالم منها 1.7 ألف عملية عبر عمليات دفع قامت بها هونج كونج أو الصين، بزيادة بلغت 18% بالمقارنة مع أبريل 2016، واستخدم أكثر من 872 بنكا عملة اليوان في عمليات دفع بدون إشراك الصين أو هونج كونج.

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