الامارات | «حمدان بن محمد الذكية» تتوّج 18 فائزاً في «ريادة الأعمال وعلوم التكنولوجيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «حمدان بن محمد الذكية» تتوّج 18 فائزاً في «ريادة الأعمال وعلوم التكنولوجيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية» ورئيس مجلس إدارة «جمعية توعية ورعاية الأحداث»، الفريق ضاحي خلفان تميم، حفل تخريج منتسبي «المخيم الصيفي»، الذي حقق نجاحاً لافتاً يُضاف إلى مسيرة الإنجازات المتلاحقة على صعيد إعداد أجيال جديدة مؤهلة تكنولوجياً ومعرفياً، لضمان استدامة مسيرة التقدم في دولة الإمارات، كما شهد حفل التخريج، الذي أقيم بتقنية «بلوك تشين»، تتويج 18 فائزاً من المتميزين في إعداد مشروعات رائدة في ختام «برنامج ريادة الأعمال وعلوم التكنولوجيا»، الذي أقامته «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، برعاية «جمعية توعية ورعاية الأحداث»، إيماناً بأهمية حشد الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار الأمثل في الشباب، باعتبارهم الرهان الحقيقي للمستقبل. حضر حفل التخريج، الذي احتضنه حرم «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، والدكتور محمد مراد عبدالله، وأعضاء مجلس إدارة «جمعية توعية ورعاية الأحداث»، وعدد من المسؤولين.

وأثبت «برنامج ريادة الأعمال وعلوم التكنولوجيا» أنّه إحدى أبرز المبادرات الداعمة لمسيرة تمكين المواهب الناشئة من خوض غمار المنافسة العالمية، وقيادة عجلة التنمية الشاملة، استناداً إلى المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، مستقطباً مشاركة واسعة من 100 طالب وطالبة ضمن ثلاثة مستويات؛ هي: «مينكرافت وتصاميم ثلاثية الأبعاد»، الذي ضم 52 طالباً من الفئة العمرية بين 7 و10 سنوات؛ و«الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال» الذي جذب 27 طالباً بين 11 و13 سنة؛ و«البرمجة المتقدمة - بايثون وريادة الأعمال»، الذي جمع 21 طالباً من الفئة العمرية بين 14 و17 عاماً. وحظي البرنامج بإشادة واسعة من أولياء الأمور، الذين ثمّنوا الجهود السبّاقة التي تقودها «جامعة حمدان بن محمد الذكية» في رفد الجيل الجديد بالمهارات الذاتية والإبداعية والتكنولوجية، التي تؤهلهم لمواكبة ركب التقدم التكنولوجي، في إطار التعاون مع «جمعية توعية ورعاية الأحداث»، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء معارف العنصر البشري، واستثمار مواهبه في الابتكار والريادة.

وأوضح ضاحي خلفان أنّ تتويج 18 من نخبة الموهوبين في عالم التكنولوجيا وريادة الأعمال، يمثل دفعة قوية باتجاه تطوير وتوظيف الطاقات الكامنة للشباب، والتي قال عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنها القوة الدافعة لجهود التنمية.

من جهته، قال رئيس الجامعة، الدكتور منصور العور: «يأتي تتويج 18 من المتميزين في عالم الابتكار وريادة الأعمال، بمثابة إنجاز نوعي يُضاف إلى مسيرة (جامعة حمدان بن محمد الذكية)، لتخريج مبتكرين وصنّاع قرار ورواد أعمال مؤهلين لاستشراف المستقبل، تيمناً برؤية سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، الذي وجّه بالاستثمار بشباب الإمارات كونهم جوهر أولويات القيادة والارتقاء بطاقاتهم المتجددة كونهم المحرك الدائم للابتكار والتنمية. ويسعدنا ما أظهره المشاركون في (برنامج ريادة الأعمال وعلوم التكنولوجيا) من إمكانات واعدة ومهارات متميزة، في دفعة قوية لمساعينا الحثيثة في (جامعة حمدان بن محمد الذكية) لتطوير مواهب كل إنسان لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، دعماً لبنود (وثيقة الخمسين)». وقالت عضو لجنة التحكيم، دبي للمشاريع الناشئة (Dubai Startup Hub)، فرح لاكاني: «تشرفت بالانضمام إلى لجنة التحكيم في البرنامج، الذي يعتبر من أبرز المشروعات الهادفة إلى تشجيع الابتكار. ونثمن عالياً جهود المنظمين الذين قاموا بالعديد من الأبحاث والعمل من أجل تقديم أفضل الأفكار، كما أود أن أشكر (جامعة حمدان بن محمد الذكية)، التي تعمل باستمرار لإحداث تغيير إيجابي في حياة الناشئة، عبر غرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي سينعكس بشكل إيجابي على الدولة في المستقبل».

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ضاحي خلفان:

«تتويج المتميزين دفعة قوية باتجاه تطوير طاقات الشباب».