الامارات | «كهرباء دبي» تطلق خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تطلق خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أمس، خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه.

وتشتمل هذه الخدمة على خصائص عدة، منها التشخيص الذاتي للأعطال الفنية داخل المنازل، وتقليص الخطوات اللازمة للتعامل مع البلاغات، ومتابعتها، وحلها عبر تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعامل وكفاءة الخدمات.

وقال الطاير: «تشهد عملياتنا وخدماتنا تطويراً مستمراً، ونتبنى ثقافة الابتكار باعتبارها قيمة مؤسسية تسهم في رفع كفاءة وأداء العمل الحكومي، ونحرص على توفير الإمكانات لتعزيز وتطوير القدرات المعرفية والإبداعية للموظفين ضمن بيئة عمل تحفز على الإبداع والابتكار. كما نسعى دائماً للتعرف إلى أفكار وآراء وملاحظات جميع المعنيين، للتوصل إلى مبادرات مبتكرة، وأفكار إبداعية تسهم في تحقيق سعادة المتعاملين وتخطي توقعاتهم».

وأضاف: «نعمل على تطوير ابتكارات ومبادرات نوعية، ودراسة السياق الاستراتيجي لتحسين الخدمات، وتحليل النتائج ذات الصلة بتجربة المتعامل وكفاءة وفاعلية الخدمة، وإعداد خرائط الرحلة الحالية والمستقبلية لخدمات المتعاملين وتحديد المبادرات اللازمة التي تعزز رحلة المتعامل وتسهم في تطوير كفاءة وفاعلية الخدمات والتجربة الكلية للمتعامل، ومن ثم تنفيذ المبادرات التي يتم تطويرها. ونعتمد عدداً من الآليات لتطوير المبادرات تشمل استبيانات تجربة المتعامل، وجلسات العصف الذهني مع المعنيين، إضافة إلى هاكاثون الخدمات الذي يستطلع آراء وأفكار المشاركين لتعزيز دور الهيئة كمؤسسة تسهم في تعزيز نمط حياة أكثر سعادة في دبي».