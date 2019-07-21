الامارات | «دفاع مدني أبوظبي» تدعو إلى «التعامل الآمن» مع أسطوانات الغاز

شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع مدني أبوظبي» تدعو إلى «التعامل الآمن» مع أسطوانات الغاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، أصحاب المنازل والمحال التجارية، إلى الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة في التعامل مع أسطوانات الغاز، واتباع الإرشادات في تخزينها ونقلها واستخدامها.

وذكر نائب مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، العميد محمد إبراهيم العامري، أن اشتراطات السلامة في التعامل مع أسطوانات الغاز، تتمثل في ضرورة وضعها على مستوى سطح الأرض، وحفظها في مكان جاف ونظيف، خارج المبنى، في الهواء الطلق، من دون تعريضها لأشعة الشمس المباشرة، وعدم وضعها بالقرب من المخارج المخصصة للطوارئ، والواجهات الزجاجية. كما يجب عدم وضع أكثر من أسطوانتي غاز بحجم 24 كيلوغراماً في مكان واحد، ويُنصح بوضع كاشف غاز في المطبخ لكشف تسرب الغاز مبكراً إن حدث.

وحث أصحاب المنازل والمطاعم على الالتزام بشروط الوقاية والسلامة لتجنب حوادث انفجار الأسطوانات، وأهمها إحكام إغلاقها بعد الاستعمال، والتأكد من عدم وجود أي تسرب في المنظم أو الخرطوم المرتبط بالغاز، مشيراً إلى أن أسطوانات الغاز قد تتحوّل الى خطر قاتل وتتسبب في حوادث الحرائق بسبب السلوكيات الخاطئة في التعامل معها، وقلة وعي الكثيرين في استخدامها بشكل غير مطابق للمواصفات والمعايير المعتمدة.