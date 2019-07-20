سكيور-دي تطلق أوّل منصّة من نوعها لتحليلات البرمجيّات الخبيثة في الجوال

أطلقت "سكيور-دي"، منصّة لأمن الجوال من شركة "أبستريم" الرائدة للتقنيّات، مركزاً جديداً للبرمجيّات الخبيثة في الجوال يبلغ عن تطبيقات "أندرويد" المشبوهة التي يقوم بكشفها وحجبها حول العالم. وتتيح المعلومات عبر "سكيور-دي إنديكس"، المتوافر حاليّاً بنسخته التجريبيّة، لأيّ شخص الاطّلاع بسهولة على التطبيقات التي تشكّل خطراً على خصوصيّتهم وجيبهم في مكان واحد وبشكلٍ مجاني. وتتوافر البيانات بشكلٍ علني لكامل قطاع الجوال، من مطوّري التطبيقات، وشبكات وناشري الإعلانات، وصولاً إلى الإعلام والمعلنين ومشغلي شبكات الجوال الذين يقعون ضحيّة الاحتيال في إعلانات الجوال.

ويشمل "سكيور-دي إنديكس" لائحة شاملة من تطبيقات "أندرويد" التي تمّ وصفها بالمشبوهة من قبل منصّة "أبستريم" الأمنيّة. ويقدّم مركز "سكيور-دي إنديكس" لكلّ تطبيق معلومات هامّة مثل عدد التحميلات، ومعدّل تعرض السوق للهجمات، والأسواق التي ينشط فيها التطبيق. وتتوافر البيانات حاليّاً في 17 سوق بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكيّة وروسيا والهند وألمانيا وجنوب أفريقيا ومصر، بحيث تغطي ما يصل إلى 1.3 مليار مشترك في بيانات الجوال. ويذكر "سكيور-دي إنديكس" أكثر من 1,500 تطبيق خبيث مع حوالي 13.5 مليار تحميل. ويستطيع المستخدمون أن يتأكدوا من توافر التطبيقات عبر "جوجل بلاي"، أو إذا ما تمّت إزالتها من "جوجل بلاي"، أو تمّ توزيعها من خلال متاجر خارجيّة للتطبيقات. ويتمّ أيضاً تقديم اسم المطوّر ورابط إلى الموقع الإلكتروني للمطوّر عند توافرهما.

وعلّق ديميتريس مانياتيس، رئيس "سكيور-دي" في "أبستريم"، في هذا السياق: "تقود ’سكيور-دي‘ المعركة ضدّ البرمجيّات الخبيثة، وهي مخاطر متنامية على أمن الجوال حول العالم. نعتقد أنّ الوعي يشكّل جزءاً أساسيّاً من هذه المعركة، وهو ما ينقص مستخدمي الجوال وبشكلٍ مفاجئ جزءاً كبيراً من القطاع. ونقوم في ’أبستريم‘ بمشاركة النتائج التي توصّلت إليها ’سكيور-دي‘ بثبات وانفتاح حول التطبيقات المشبوهة والزائفة بجهدٍ للقضاء على الاحتيال الرقمي عبر الجوال. ويقوم نشر هذه النتائج من خلال ’سكيور-دي إنديكس‘ بإبراز مستوى الوعي الذي نهدف إلى تحقيقه والشفافيّة التي نعتبرها أساسيّة للمواجهة الفعالة للممارسات المشبوهة التي تقوم بها الجهات المسببة للتهديدات والتي تستغلّ منظومة كاملة".

هذا وتتوافر جميع معلومات "سكيور-دي إنديكس" مجاناً. ويستطيع المستخدمون أن يصلوا إلى أكثر 20 برمجيّة خبيثة ناشطة من اليوم السابق والتسجيل مجاناً للوصول إلى البيانات الكاملة، العالميّة أو الخاصّة ببلد معيّن، أو الاطّلاع على بيانات تاريخيّة، أو البحث عن تطبيق محدّد. وتتوافر منصّة "سكيور-دي إنديكس" حالياً بنسختها التجريبيّة، وتمّ التخطيط لتحسينها وتوسيعها مع وظائف وبيانات أكثر من أسواق إضافيّة.

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وفي عام 2018 وحده، عالجت "سكيور-دي" أكثر من 1.8 مليار معاملة عبر الجوال، وكشفت وحجبت أكثر من 63 ألف تطبيق خبيث في 16 بلد. وتحدّد المنصّة الأمنيّة وتحجب أكثر من 170 برمجيّة خبيثة جديدة كلّ يوم. في وقتٍ سابق من العام الحالي، كشفت "سكيور-دي" عن الخلفيّة المشبوهة لنشاطات "4 شيرد"، تطبيق شعبيّ لمشاركة الملفات؛ و"فيدمايت"، تطبيق لتنزيل مقاطع الفيديو؛ و"ويثر فوركاست"، تطبيق ثابت عبر أجهزة "ألكاتيل". وكانت جميع هذه التطبيقات مع مجموع 600 مليون تحميل متوافرة عبر "جوجل بلاي". وفي هذه الحالات الثلاثة منفردةً، قامت "سكيور-دي" يتحديد وحجب حوالي 250 مليون معاملة مشبوهة.

ومن خلال تأمين معلومات حول تطبيقات مشبوهة مجاناً إلى العموم من خلال "سكيور-دي إنديكس"، تهدف "أبستريم" إلى حماية مشتركي الجوال والمشغلين والمعلنين بشكلٍ إضافي من المخاطر المتنامية لاحتيال الإعلانات عبر الجوال، والتي تقدر قيمتها حاليّاً بقيمة 40 مليار دولار أمريكي.