"إعمار" تستعد لبناء أول منزل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في "المرابع العربية III" في دبي



دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 يوليو، 2019: في خطوة ترسي معايير جديدة في قطاع التطوير العقاري السكني، أعلنت "إعمار العقارية" عن خططها لبناء أول منزل باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي، في إطار طموحها لأن تصبح رائدة في اعتماد أحدث الحلول التقنية وأكثرها تطوراً في مجال الإنشاءات.

وفي أعقاب مسابقة عالمية شاركت بها نخبة من أبرز الشركات المزودة لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم، منحت "إعمار" عقد بناء نموذج منزل في "المرابع العربية III"، على أن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية بالتعاون مع مقاول محلي، بهدف المساهمة في تطوير الإمكانات الوطنية لاستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في القطاع العقاري.

وتعكس هذه الخطوة مدى التزام "إعمار" باعتماد أحدث الأساليب المبتكرة في قطاع الإنشاءات، لإتمام عمليات البناء بسرعة أكبر وتكلفة أقل، بالتزامن مع منح هامش أكبر للمرونة على صعيدي التصميم والهندسة المعمارية. كما يساهم استخدام "إعمار" لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الترويج للاستخدام المستدام للموارد، من خلال الحد من هدر مواد الإنشاء وخفض مستويات التلوث بالضجيج.

وعند اكتمال نموذج المنزل، سيتم استخدامه كمرجع للمستثمرين للتعرف على المزايا الهامة والقيمة الكبيرة التي تحققها التقنيات المتطورة في القطاع العقاري. ويمكن للجميع التسجيل للتعرف أكثر على منزل "إعمار" المبني بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عبر الموقع الإلكتروني www.emaar.com أو في أي من مراكز المبيعات في دبي وأبوظبي.

وقال محمد العبار ، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "يأتي استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في بناء المنازل كجزء من استراتيجيتنا التي تركز على تبني أحدث التقنيات الرقمية، بالتزامن مع وضع العملاء في المقام الأول على كافة المستويات. وبذلك، تكون ’إعمار‘ من أوائل الشركات التي تتبنى التقنيات الجديدة في القطاع، وهو ما سيثمر عن تحقيق قيمة ملموسة للعملاء على المدى الطويل، بفضل الخصائص العديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد، مثل انخفاض تكاليف الأعمال الإنشائية، وزيادة كفاءة استهلاك المواد، وتعزيز الاستدامة. وسيتم تنفيذ أعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد محلياً، وباستخدام خبرات عالمية، دعماً لرؤية قيادتنا نحو بناء ’مدن ذكية ومستدامة‘ توظف أحدث التطورات التقنية لتواكب تطلعات واحتياجات جيل الشباب. وتساهم هذه الخطوة أيضاً في دعم منظومة الابتكار في دبي من خلال تشجيع الشركات الناشئة على دخول مجال تقنيات الإنشاء الحديثة".







ويتمثل هدف "إعمار" من هذه المبادرة في إرساء معايير جديدة لأفضل الممارسات في قطاع الإنشاءات في المنطقة، حيث تقدم المنازل المبنية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد العديد من المزايا، ومنها سرعة تسليم الوحدات السكنية، وضمان قدر أكبر من المرونة في التصميم. كما تساهم هذه التقنيات في خفض تكاليف التبريد بفضل قدرة العملاء على اختيار سماكة الجدران ونوعية المواد العازلة المستخدمة في بنائها، فكلما زادت سماكة العوازل، كلما قلت تكاليف التبريد.

Advertisements

وعبر اعتماد تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، تتطلع "إعمار" إلى وضع أسس جديدة لمستقبل القطاع العقاري، يمكن للعملاء فيه "تصميم وتحميل وطباعة" منازلهم على امتداد محفظة "إعمار" المتنوعة من الوجهات السكنية.

وتعتبر "إعمار" من رواد تطوير الوجهات السكنية المتكاملة، حيث قامت بإنشاء وجهات عالمية المستوى مثل "وسط مدينة دبي" و"مرسى دبي" و"المرابع العربية" و"روعة الإمارات"، وتساهم خلال المرحلة الراهنة في رسم ملامح مستقبل المدينة عبر وجهات جديدة مثل "خور دبي" و"دبي هيلز استيت" و"إعمار الجنوب" و"إعمار بيتشفرونت" و"المرابع العربية III"، بالإضافة إلى "ميناء راشد" الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

وكانت "إعمار" قد أطلقت "المرابع العربية III" العام الماضي وسط اهتمام كبير من قبل المستثمرين والعملاء بالمجمعات السكنية العصرية الراقية التي تضمها هذه الوجهة المميزة، بما في ذلك الحديقة المركزية، والبوليفارد الممتد بطول 4 كيلومترات، والنهر الصناعي، والعديد من المرافق الرياضية في الهواء الطلق.