الإمارات من أسرع الدول التي تبـنّـت اختبار IELTS على الكمبيوتر

أفاد المجلس الثقافي البريطاني أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من أسرع الدول في العالم التي تبنّت اختبار IELTS™ على الكمبيوتر. وكان اختبار اللغة الإنجليزية شديد الأهمية IELTS™ قد قدّم نسخته الإلكترونية على الكمبيوتر في وقت سابق من هذا العام. وتُصنّف دولة الإمارات العربية المتحدة الآن في المرتبة الثانية عالمياً من حيث اعتماد الصيغة الجديدة للاختبار، حيث تأتي بعد الصين التي حلّت في المرتبة الأولى، وقبل الهند التي جاءت في المرتبة الثالثة.

وتلبية للطلب المتزايد، افتتح المجلس الثقافي البريطاني ستة مراكز لاختبارات IELTS™ عبر الكمبيوتر في أربع مدن بالدولة، هي: أبوظبي، ودبي، والشارقة، والعين. وفي الواقع، تمتلك دبي أحد أعلى معدلات التحوّل لاختبارات IELTS™ على الكمبيوتر، مع اختيار 24% من المتقدمين للصيغة الجديدة للاختبار منذ إطلاقها.

وبحسب المجلس الثقافي البريطاني، يرتبط الطلب المتزايد على اختبارات إتقان اللغة الإنجليزية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق بالمبادرات الحكومية مثل رؤية 2021، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتنميته. وتعتبر اللغة الإنجليزية مهارة أساسية للوظائف المستقبلية، وعاملاً مؤثراً في تسهيل الأعمال التجارية عبر الحدود، وطريقة فعّالة لتمكين المواهب الإماراتية من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة للمنافسة مع القوة العاملة العالمية.

وبينما تتمتع الإمارات بأعلى معدل لإتقان اللغة الإنجليزية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجّلت 47.27 نقطة على مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية، لا يزال لديها مجال كبير للتحسين عند مقارنتها بالمعايير العالمية. وسيكون التدريب على اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية أمراً ضرورياً للانتقال بالدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

ويقول ديب أديكاري، مدير الاختبارات الإقليمية في الخليج في المجلس الثقافي البريطاني: "يساهم اختبار IELTS™ على الكمبيوتر بالفعل في زيادة جوانب الملاءمة والراحة وحرية التنقّل وتنوع الخيارات بالنسبة لجميع المتقدمين للاختبار في الإمارات، ويسرنا أن هذه الصيغة الجديدة قد لاقت القبول والترحيب. نحن نعمل بكل تفانٍ والتزام من أجل دعم تطوّر اللغة الإنجليزية في جميع أرجاء الدولة، وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للمستقبل. وتعد الإمارات مركزاً محورياً عالمياً، حيث ترغب الشركات الدولية في تأسيس مقرات رئيسية فيها، ويريد السياح زيارتها، ويتطلع المغتربون لبناء مسيرة مهنية بها. ولقطف ثمار هذه التوليفة العالمية المميزة، يحتاج الجيل المقبل من القياديين الإماراتيين إلى أن يكونوا قادرين على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة مع أقرانهم في جميع أنحاء العالم - ويمثّل اختبار إتقان اللغة الإنجليزية وسيلة أساسية لتحقيق ذلك".

ونشر المجلس الثقافي البريطاني العام الماضي ورقة بحثية حول مهارات المستقبل، حدّد فيها الفرص والتحديات التي يواجهها شباب الإمارات، حيث ذكرت أن العديد من الخريجين يفتقرون إلى المهارات الفنية المتخصصة بما في ذلك اللغة الإنجليزية - على الرغم من حقيقة أن 75% من الأشخاص في جميع قطاعات الأعمال يعتقدون أن المؤهلات ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) تعتبر أساسية للمضي نحو المستقبل. إن المبادرة بتنمية المواهب الإماراتية وتزويدهم بهذه المهارات تشكّل نهجاً ريادياً يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتلبية الطلب المتزايد على العمالة من ذوي المهارات العالية. ومع مؤهلات اللغة الإنجليزية مثل IELTS، يمكن لمواطني دولة الإمارات إثبات مهاراتهم، والحصول على فرصة لدخول الجامعات في جميع أنحاء العالم.

وتساعد اختبارات IELTS الشباب على إثبات قدراتهم في اللغة الإنجليزية، وإطلاق العنان لطموحاتهم المستقبلية، سواء كان ذلك من أجل حياتهم المهنية، أو الدراسة أو الهجرة. إنه اختبار اللغة الإنجليزية الأكثر انتشاراً في العالم، مع اختيار ثلاثة ملايين شخص لاختبارات IELTS في جميع أنحاء العالم.