6666 مخالفة بيئية ترصدها "راقب" في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن تحرير 6666 مخالفة بيئية في رأس الخيمة منذ بداية العام الجاري، وكثفت الدائرة الرقابة على الشواطئ، مع زيادة إقبال الجمهور عليها خلال فصل الصيف، وتقوم دوريات«راقب» بتثقيف الجمهور بضرورة الحفاظ على الشواطئ البحرية، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

وأوضح أحمد حمد الشحي، مستشار الخدمات العامة بالدائرة أن الفترة الماضية شهدت تشديد الإجراءات المتعلقة بالرقابة على المناطق الطبيعية والشواطئ كونها الأكثر إقبالاً من قبل الجمهور خاصة في فصل الصيف، مشيراً إلى أن مراقبي دوريات«راقب» سجلوا حتى الآن 6666 مخالفة بيئية بمختلف المناطق التي تغطيها الدوريات.

وتابع: تبعد رصد العديد من المخالفات في المناطق الطبيعية خاصة جبل جيس، حيث حرر المراقبون حوالي 1720 مخالفة، معظمها متعلقة برمي القمامة في الأماكن غير المخصصة لها، أو رمي المخلفات من السيارات خلال الصعود والهبوط من الجبل، إلى جانب الوقوف في الأماكن الممنوعة والتي غالباً ما تؤدي لعرقلة السير.

وأضاف: سجل المراقبون نحو1500 مخالفة بالمواقع الطبيعية الأخرى، وعلى بعض الشواطئ مثل شاطئ منطقة الندية، وشاطئ المعيريض، كما تم تحرير 26 مخالفة على كورنيش القواسم و101 مخالفة بمنطقة شوكة وحديقة سد شوكة و11 في الكورنيش القديم، فيما تم تسجيل بقية المخالفات بالمناطق الحيوية، مثل جانبي شارع الشيخ محمد بن زايد والمناطق الأخرى.

وأشار إلى أن دائرة الخدمات العامة، وتسهيلاً على الجمهور تعتزم تركيب أجهزة تحصيل المخالفات ببعض المناطق الحيوية، والتي يقصدها الجمهور طوال العام، مثل جبل جيس لتمكن أصحاب المخالفات من دفع الغرامات المترتبة عليهم دون الحاجة لزيادة مقر الدائرة.

ولفت إلى أن الدائرة ستطلق خلال الفترة المقبلة خدمات راقب الخاصة بالمجمعات السكنية بالاتفاق والتعاون مع مجالس إدارات هذه المجمعات، وذلك لنشر التوعية البيئية المطلوبة بين سكان هذه المجمعات.

وأكد الشحي أن الخطة المستقبلية أن تمتد خدمات راقب للعديد من المناطق الأخرى التي يتم رصد المخالفات البيئية بها بصورة متكررة، وذلك للقضاء على تلك الممارسات والحفاظ على بيئة الإمارة خالية من أي ملوثات.