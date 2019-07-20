50 طفلاً يستفيدون من برامج صيفية أثرية بالعين

عمر الحلاوي (العين) انخرط 50 طفلاً من مدينة العين للمرة الأولى في برامج صيفية أثرية وفنية وسياحية ينظمها مركز القطارة للفنون التابع لدائرة الثقافة والسياحية في أبوظبي تتضمن ورشاً متعددة حول التنقيب في المنازل التاريخية ووسائل البناء القديمة وصناعة الطوب والفخار وترميم الآثار، بالإضافة إلى رحلات أسبوعية للمواقع الثقافة والسياحية والتراثية، من بينها قصر المويجعي وقلعة الجاهلي، وأشرف على تنفيذ البرامج جابر صالح المري مدير إدارة البيئة التاريخية، ومحمد مطر الظاهري مدير المباني التاريخية في الدائرة.

وتلقى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 أعوام إلى 13 عاماً، تدريبات عملية بأيد مواطنة خبيرة في مجال الآثار والتنقيب، ونفذت 22 ورشة.

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