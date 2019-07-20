زفاف 24 شاباً وفتاة في عرس جماعي بالوقن

العين (وام) احتفلت مدينة الوقن في منطقة العين بالعرس الجماعي لقبائل «العوامر والعفاري والشامسي» الذي أقيم في صالة الوقن للأفراح تحت رعاية وزارة تنمية المجتمع بمشاركة 24 شاباً وفتاة. وتخلّلت المناسبة عروض تراثية وشعبية.

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