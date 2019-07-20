مدير البلدية لـ "الاتحاد": طرق جديدة في أحياء دبا الفجيرة العام الجاري

السيد حسن (الفجيرة)

قال المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، إنه يجري تنفيذ طرق جديدة للأحياء خلال العام الجاري، وإنشاء مشاريع سياحية على شواطئ العقة وشرم بدبا الفجيرة.

وقال مدير بلدية دبا الفجيرة في تصريحات لـ«الاتحاد» إن دائرة الأشغال بحكومة الفجيرة بالتعاون مع بلدية دبا تقومان حالياً بتعبيد الطرق الداخلية في منطقة ضدنا، كما تقوم وزارة البنية التحتية بتعبيد طرق مجمع الرحيب بضدنا، وتم تنفيذ مشروع تعبيد الطرق الداخلية لمجمع خليفة السكني بمنطقة النهضة، وتسعى البلدية مع دائرة الأشغال والزراعة لإزالة المساكن والبنايات القديمة المهجورة في المدينة وضواحيها، وصيانة عدد من الطرق الداخلية في المنطقة للحفاظ على مظهر المدينة. وأضاف أن الإدارة الهندسية بالبلدية رفعت 48 تقريراً هندسياً إلى الجهات المعنية بملف الإسكان في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، وتتضمن التقارير الفنية حالة المساكن الشعبية المتهالكة وغير الصالحة للسكن في دبا وضواحيها.وأوضح: أن مدينة دبا وضواحيها تعد من أكثر المدن المتضررة مساكنها من مياه الأمطار وعوامل الطقس نظراً لقدم هذه المساكن، وتسعى البلدية دائماً إلى إيجاد الحلول الناجعة لمشكلة المساكن الخاصة بالمواطنين المتضررة من الأمطار أول بأول، ولفت إلى أن البلدية تقوم عقب هطول الأمطار بزيارة المناطق المختلفة للاطلاع على أوضاع البنية التحتية بشكل عام، ويتم مخاطبة دائرة الأشغال والزراعة أو الجهات الحكومية الاتحادية لعمل اللازم، وفي حال تضرر المساكن بشكل لافت يقوم صاحب البيت بتقديم طلب لنا لتحديد حجم الأضرار ومن ثم رفعه للجهات الرسمية.

مقاهٍ مخالفة

وذكر المهندس اليماحي أن البلدية نفذت 29 جولة تفتيشية على مقاهٍ في المدينة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، أسفرت عن مخالفة 6 مقاهٍ لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية المطلوبة، وعدم وجود بطاقات صحية للعمال واستخدام أدوات ومعدات غير صالحة للاستخدام، مؤكداً أن جميع المقاهي في دبا الفجيرة التزمت بشكل كامل بنقل مقراتها إلى خارج المدينة خلف منطقة المعارض.

جولات تفتيشية

ولفت المهندس حسن اليماحي إلى أن البلدية قامت بتنفيذ 2481 جولة تفتيشية خلال العام الجاري، أسفرت عن إصدار 248 إنذاراً وتحرير 468 مخالفة وإغلاق 9 منشآت مخالفة، ومصادرة 1.4 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. كما تم تنفيذ 618 جولة تفتيشية على سوق السمك في المدينة، وأسفرت عن مصادرة 500 كيلو من الأسماك الفاسدة.

تخصيص أراضٍ

وذكر مدير عام بلدية دبا الفجيرة، أن قسم الأراضي بالبلدية خصص خلال الفترة الماضية أراضي لإقامة مشاريع سياحية على شاطئ البحر في منطقة العقة، منها مشروع «فود تركس» وهو عبارة عن سيارات ثابتة في الموقع المخصص، كما تم تخصيص أراض لمبانٍ ومرافق خدمية في منطقة الفقيت السياحية، وجاري تشييد فندق ومنتج العنوان في منطقة شرم، وفندق لؤلؤة الإمارات في الفقيت، ومشروع جزيرة الدانة السياحية، بالإضافة إلى مشروع القرية التراثية في منطقة العقة.