سفير الدولة يستعرض الفرص الاستثمارية بالإمارات أمام المسؤولين الباكستانيين

كراتشي (وام)

استعرض حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية -خلال لقاء مع رئيس حكومة إقليم السند وحاكم الإقليم- المشاريع الاستثمارية والتنموية والإنسانية والخيرية التي تنفذها الإمارات في الإقليم، منوهاً إلى الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات والتسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، وذلك خلال جولة لبعض المؤسسات المالية في كراتشي.

وأكد خلال لقائه معالي مراد علي شاه، رئيس حكومة إقليم السند، وعمران إسماعيل، حاكم الإقليم، حرصه الدائم والمستمر على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذه المشاريع التي تشكل قطاعات مهمة وحيوية في مجالات الاتصالات والزراعة والمياه والطيران والأعمال المصرفية والعقارية وإدارة الموانئ، إلى جانب قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة، والنظيفة، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية والتزام الإمارات بتنفيذ مشاريعها الاستثمارية والتنموية والإنسانية والخيرية في إقليم السند.

من جانبهما، أشاد المسؤولان الباكستانيان بتطور العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، متمنيين للإمارات قيادة وحكومة وشعباً المزيد من التقدم والازدهار. وعبر الزعابي عن ارتياحه للبرامج التي تقدمها المؤسسات الخيرية والإنسانية والتطوعية في الدولة لتقديم خدمات علاجية وتشخيصية ووقائية للأطفال والنساء وكبار السن في مختلف القرى والأحياء الفقيرة في إقليم السند، والتي تنسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة بأن يكون عام 2019 عاماً للتسامح.

من جهة أخرى، أعلن حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي أنه جارٍ العمل على وضع اللمسات والتجهيزات الأخيرة لافتتاح مركز لتسهيل التأشيرات لدولة الإمارات العربية المتحدة في إسلام آباد وكراتشي قريباً.

كما زار السفير الزعابي غرفة تجارة وصناعة كراتشي والسوق المالي الباكستاني في كراتشي، والتقى برئيس وأعضاء الغرفة ومحمد رفيق عمير، نائب رئيس السوق، حيث جرى بحث سبل التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري وآليات تطوير الشراكات المستقبلية، فيما جرى بحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية المستقبلية مع أسواق المال في الإمارات.

وقد رافق السفير خلال اللقاءات المستشار بخيت الرميثي، نائب القنصل العام للدولة في كراتشي.