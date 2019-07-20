تأكيداً على حرص بلدية دبا على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجين في مدينة دبا، وتوطيد علاقات الشراكة مع البلدية ، قامت بلدية دبا متمثلة بإدارة الشؤون الهندسية والأراضي قسم المساحة ونظم المعلومات الجغرافية بزيارة عدد المؤسسات الحكومية في مدينة دبا لتعريفهم بمشروع العنونة الجغرافية "مـكـانـي"، والذي يساعد أفراد المجتمع على سهولة التواصل مع تلك الجهات (الشرطة ،الإسعاف و الدفاع المدني ) وسرعة الوصول للموقع بدقة عالية من خلال الخرائط الإلكترونية والأجهزة الملاحية ( GPS)، وقد أنجزت البلدية تركيب عدد (1251) لوحة مكاني في الأحياء السكنية والتجارية والصناعية والمدارس والبنوك في مدينة دبا.

وقد أعرب سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا عن شكره وتقديره لهذه الجهات مؤكداً أن التعاون بين البلدية والشركاء يشكل أولوية وهدفاً استراتيجياً للبلدية من أجل الإرتقاء بجودة الخدمات وإسعاد المجتمع والمتعاملين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية دبا تنجز تركيب (1251) لوحة مكاني " نظام العنونة الجغرافية الذكية في مدينة دبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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