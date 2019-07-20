الامارات | بلدية أبوظبي تشارف على الانتهاء من زينة عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تشارف على الانتهاء من زينة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارفت بلدية مدينة أبوظبي على الانتهاء من إنجاز مشروع نشر زينة عيد الأضحى المبارك في شوارع مدينة أبوظبي وضواحيها، وذلك ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك وتوفير مشهد جمالي يساهم في نشر البهجة والفرح في عاصمة السعادة والاستقرار والازدهار أبوظبي .

وتواصل فرق البلدية المتخصصة تركيب الأشكال الهندسية الضوئية المختلفة في شوارع أبوظبي وميادينها وجسورها وساحاتها ومرافقها البارزة، حيث يصل عدد التشكيلات الضوئية البهيجة إلى أكثر من 2850 تشكيلا ضوئيا متناسقاً ومبتكراً .

وأشارت البلدية أنها منحت جسر المقطع تميزا وتفردا في تركيب الزينة كونه معلما تراثيا قديما وسمة من سمات أبوظبي، حيث ضمت زينة الجسر أشكالاً ضوئية ضخمة وهي عبارة عن مجسمات لمباخر تراثية ترمز إلى العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في المناسبات السعيدة، مع اقتران المباخر بكلمات ترحيبية بعيد الأضحى مما يعطي لهذا المنفذ الحيوي لجزيرة أبوظبي بُعداً جماليا أخّاذاً ومشهداً من الضياء المعبر عن بهجة العيد.

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كما حظيت الطرق والدوارات والجسور بمزيد من التشكيلات المنيرة واتخذت أشكال الدوائر والهالات الضوئية ، والفراشات الثابتة والأخرى المتحركة، بالإضافة إلى تشكيلات ضوئية ثلاثية الأبعاد.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن لوحة الجمال الضوئي لزينة عيد الأضحى سوف يتم تشغيلها مطلع أغسطس المقبل لتزيد جمال ليل أبوظبي جمالاً وفرحاً وسعادة.

وأضافت البلدية أنها حرصت خلال تركيب زينة الأضحى على تضمينها عبارات سعيدة تنقل التهاني والتبريكات إلى جميع السكان والضيوف والزوار، مثل: (عيدكم مبارك، من العايدين والغانمين، عساكم من عواده، كل عام وأنتم بخير).

ونوهت البلدية أنها راعت خلال تركيب زين عيد الأضحى معايير البيئة والسلامة ، من خلال استخدام أفضل المواد المقاومة للحرارة والآمنة بالنسبة لمرتادي جميع المناطق التي تنتشر فيها الزينة.