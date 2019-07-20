الامارات | السعودية توافق على استقبال قوات أميركية لتعزيز الأمن في المنطقة

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توافق على استقبال قوات أميركية لتعزيز الأمن في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استقبال المملكة لقوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المسؤول قوله "إنه انطلاقا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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