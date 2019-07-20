كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم عدد الأضاحي التي تذبح في أبوظبي خلال العيد؟

من المتوقع أن يتم ذبح ما يقرب من 8000 أضحية في اليوم الأول من عيد الأضحى، حسبما أعلنت بدلية أبوظبي.

قالت بلدية أبو ظبي إن الاستعدادات جارية لتلبية العدد الكبير من الأضاحي التي سيتم ذبحها خلال عيد الأضحى القادم.

ومن المتوقع أن تستقبل مسالخ أبوظبي أكثر من 2400 أضحية، وسيكون الأطباء البيطريون حاضرين في المسالخ على مدار الساعة لمراقبة التضحيات قبل وبعد الذبح.

سيتم تقديم الأولوية والخدمات الخاصة للمسنين والأشخاص من ذوي الهمم في جميع المسالخ.

قال الدكتور سعيد قروش الرميثي، مدير إدارة الصحة العامة في بلدية أبو ظبي، إن أئمة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الأوقاف) سيقودون صلاة العيد في المساجد الموجودة في المسالخ حتى يتمكن المصلون من الحصول على حيواناتهم مباشرة بعد صلاة العيد.

وقال الرميثي: “توفر المسالخ في أبوظبي صناديق ثلج مصممة خصيصًا لحفظ اللحوم لضمان النقل السليم للحوم والذبائح. حيث تساعد الصناديق على منع تلوث اللحوم أو إتلافها بسبب التعرض للحرارة أثناء عملية النقل”.

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وحذر السكان من ذبح الحيوانات في منازلهم أو خارج مجازر البلدية، مؤكدًا أن الحيوان المذبوح في المسالخ العامة أو المسالخ المرخصة آمن للاستهلاك البشري.

وأضاف “ذبح الحيوانات داخل المسالخ المعتمدة يضمن أن لحومها صالحة للاستهلاك البشري وتحافظ على الصحة العامة. هناك أمراض محتملة مرتبطة بذبح الحيوانات في المنازل أو في أماكن مؤقتة.”

ووفقًا للبلدية، سيتم فرض غرامة تصل إلى 5000 درهم على الأشخاص الذين يذبحون الأضاحي في المنازل أو الحدائق العامة أو غيرها من الأماكن باستثناء المسالخ البلدية.

وتتراوح أوقات ذبح الأضاحي في جميع المسالخ البلدية من الساعة 6 صباحًا حتى 7:30 مساءً.

رسوم ذبح الحيوانات هي: 15 درهماً لكل عنزة أو خروف، و 40 درهماً لكل للجمل الصغير ، و 60 درهماً لكل بقرة أو جمل كبير، بحسب خليج تايمز.