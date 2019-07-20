كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تقارن سرعة النطاق العريض الثابت للإنترنت في الإمارات بدول العالم؟

تعد سرعة الاتصال بشبكة النطاق العريض الثابتة والاتصال في الإمارات الأسرع في المنطقة، وفقًا لأحدث البيانات من Ookla، الشركة الرائدة عالمياً في اختبار البيانات وتحليلها على الإنترنت.

وأظهرت بيانات من Ookla أداء الشبكة في دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أعلى المعدلات في العالم، حيث قفزت البلاد 16 مركزًا في التصنيف في شهر واحد.

ويقاس متوسط ​​سرعة التنزيل في شبكة النطاق العريض الثابتة Ookla عند 88.35 ميغابت في الثانية. حاليًا، تحتل الإمارات 25 في قائمة عالمية من أصل 177 دولة وبين أفضل 20 دولة من الاقتصادات المتقدمة العالمية، بحسب غلف نيوز.

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وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال حمد عبيد المنصوري ، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات “إن التقدم في الاتصال والبنية التحتية هو نتيجة لرؤية القيادة التي ساعدت في دفع نمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع”.

وأضاف المنصوري “أغتنم هذه المناسبة لأشكر مشغلي الاتصالات الوطنيين، اتصالات ودو على مساهمتهم في قيادة دولة الإمارات وقدرتها التنافسية. لقد ضاعفت مؤخرًا سرعة الشركات والمستهلكين مما أدى إلى زيادة إنتاجية الأعمال في البلاد “.