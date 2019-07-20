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الخطوط الجوية التركية تضيف جزيرة بالي الإندونيسية الشهيرة لقضاء العطلات إلى شبكة رحلاتها

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بدأت الخطوط الجوية التركية، التي تسيّر رحلات جوية إلى وجهات دولية أكثر من أي خطوط جوية أخرى في العالم، أولى رحلاتها المباشرة بين مقرها في إسطنبول وجزيرة بالي الإندونيسية، الوجهة السياحية المعروفة عالمياً، في 17 يوليو 2019. وتم تشغيل هذه الرحلة باستخدام أول طائرات الشركة من طراز بوينغ 787-9 "طائرة الأحلام"، والتي انضمت لأسطولها منذ أسابيع قليلة، وتم تنفيذ الرحلة ذات الرمز TK066 بنسبة تحميل بلغت 84% وحملت 250 راكباً.

 

وقال كريم سارب، نائب الرئيس للمبيعات (الإقليم الثاني) في الخطوط الجوية التركية في تعليقه على رحلات إسطنبول – بالي: "فيما تواصل طائراتنا من الجيل الجديد انضمامها إلى أسطولنا، فإن هذا يشجعنا على إطلاق رحلات مباشرة إلى وجهات أبعد حول العالم. من خلال إطلاق الرحلات المباشرة إلى بالي، ثاني وجهاتنا في إندونيسيا، نتابع تعزيز سعينا للوصول إلى كل زوايا العالم".

         

مواعيد رحلات بالي المجدولة منذ 17 يوليو 2019

 

رقم الرحلة
    

البداية
    

النهاية
    

الأيام
    

المغادرة
    

الوصول

TK 066
    

17/07/2019
    

07/08/2019
    

الأربعاء، الجمعة، الأحد
    

إسطنبول
    

01:20
    

دنباسار
    

19:30

TK 067
    

17/07/2019
    

07/08/2019
    

الأربعاء، الجمعة، الأحد
    

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دنباسار
    

21:00
    

إسطنبول
    

05:25

TK 066
    

07/08/2019
    

26/10/2019
    

كل أيام الاسبوع
    

إسطنبول
    

01:20
    

دنباسار
    

19:30

TK 067
    

07/08/2019
    

26/10/2019
    

كل أيام الاسبوع
    

دنباسار
    

21:00
    

إسطنبول
    

5:25

 

* جميع المواعيد بالتوقيت المحلي

 

تتوفر أسعار خاصة بالرحلات التعريفية من إسطنبول إلى بالي تبدأ من 748 دولار أمريكي (متضمنة الضرائب والرسوم)

تمتلئ بالي، جزيرة العطلات الأكثر شعبية في إندونيسيا، بالسياح والمستكشفين من مختلف أنحاء العالم كل عام. وفيما تستقبل ضيوفها بطبيعتها المميزة، توفر المدينة ثراءً ثقافياً من خلال معابدها وقصورها التاريخية. البراكين والغابات المدارية في الأجزاء الداخلية من المدينة مصدر لذكرياتٍ لا تنسى للمسافرين القادمين إلى المدينة، وفي مركز الجزيرة يتضاعف السحر مع جمال الجزيرة الثقافي والعجائبي، كما هي الحال بالنسبة لشواطئها.

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