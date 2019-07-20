بدأت الخطوط الجوية التركية، التي تسيّر رحلات جوية إلى وجهات دولية أكثر من أي خطوط جوية أخرى في العالم، أولى رحلاتها المباشرة بين مقرها في إسطنبول وجزيرة بالي الإندونيسية، الوجهة السياحية المعروفة عالمياً، في 17 يوليو 2019. وتم تشغيل هذه الرحلة باستخدام أول طائرات الشركة من طراز بوينغ 787-9 "طائرة الأحلام"، والتي انضمت لأسطولها منذ أسابيع قليلة، وتم تنفيذ الرحلة ذات الرمز TK066 بنسبة تحميل بلغت 84% وحملت 250 راكباً.
وقال كريم سارب، نائب الرئيس للمبيعات (الإقليم الثاني) في الخطوط الجوية التركية في تعليقه على رحلات إسطنبول – بالي: "فيما تواصل طائراتنا من الجيل الجديد انضمامها إلى أسطولنا، فإن هذا يشجعنا على إطلاق رحلات مباشرة إلى وجهات أبعد حول العالم. من خلال إطلاق الرحلات المباشرة إلى بالي، ثاني وجهاتنا في إندونيسيا، نتابع تعزيز سعينا للوصول إلى كل زوايا العالم".
مواعيد رحلات بالي المجدولة منذ 17 يوليو 2019
رقم الرحلة
البداية
النهاية
الأيام
المغادرة
الوصول
TK 066
17/07/2019
07/08/2019
الأربعاء، الجمعة، الأحد
إسطنبول
01:20
دنباسار
19:30
TK 067
17/07/2019
07/08/2019
الأربعاء، الجمعة، الأحد
دنباسار
21:00
إسطنبول
05:25
TK 066
07/08/2019
26/10/2019
كل أيام الاسبوع
إسطنبول
01:20
دنباسار
19:30
TK 067
07/08/2019
26/10/2019
كل أيام الاسبوع
دنباسار
21:00
إسطنبول
5:25
* جميع المواعيد بالتوقيت المحلي
تتوفر أسعار خاصة بالرحلات التعريفية من إسطنبول إلى بالي تبدأ من 748 دولار أمريكي (متضمنة الضرائب والرسوم)
تمتلئ بالي، جزيرة العطلات الأكثر شعبية في إندونيسيا، بالسياح والمستكشفين من مختلف أنحاء العالم كل عام. وفيما تستقبل ضيوفها بطبيعتها المميزة، توفر المدينة ثراءً ثقافياً من خلال معابدها وقصورها التاريخية. البراكين والغابات المدارية في الأجزاء الداخلية من المدينة مصدر لذكرياتٍ لا تنسى للمسافرين القادمين إلى المدينة، وفي مركز الجزيرة يتضاعف السحر مع جمال الجزيرة الثقافي والعجائبي، كما هي الحال بالنسبة لشواطئها.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية التركية تضيف جزيرة بالي الإندونيسية الشهيرة لقضاء العطلات إلى شبكة رحلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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