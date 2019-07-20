الامارات | «طرق دبي» تطلق المحادثة الآلية عبر «واتس أب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطلق المحادثة الآلية عبر «واتس أب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، خدمة المتحدث الآلي المؤسسي (محبوب)، عبر برنامج «واتس أب»، ضمن خطة زيادة قنوات التواصل مع متعامليها، بعد نجاح الهيئة في إطلاق الخدمة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق (RTA Dubai)، وتتميز خدمة المتحدث الآلي بسرعة الرد على استفسارات المتعاملين دون تدخل العنصر البشري، وذلك عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخوارزميات معالجة اللغات الطبيعية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، عبدالعزيز الفلاحي، إن إطلاق خدمات «محبوب» المعلوماتية على برنامج «واتس أب»، يهدف إلى تحقيق الغايات الاستراتيجية للهيئة والمتمثلة في «دبي الذكية»، و«إسعاد الناس»، و«تميز هيئة الطرق والمواصلات»، حيث يمكن للمتعاملين البدء باستخدام هذه القناة الجديدة مباشرةً على الرقم +971588009090، أو الدخول عبر الهاتف المحمول على الرابط (https:/‏‏/‏‏wa.me/‏‏971588009090)، أو مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code).

Advertisements

وأضاف أن تقنية المتحدث الآلي قادرة على تلبية استفسارات المتعاملين ذات الصلة بخدمات الهيئة المعلوماتية، الأمر الذي يقلل الضغط على مركز الاتصال في الهيئة، مشيراً إلى أن التقنية تمتلك خاصية التعلم المستمر من المحادثات السابقة، ما يساعد على فهم طبيعة الاستفسارات والرد عليها بصورة دقيقة.

وأوضح الفلاحي أن المتحدث الآلي عبر «واتس أب» يتوافر باللغتين العربية والإنجليزية، وأن خدمات الاستفسار المتوافرة يبلغ عددها 64 خدمة معلوماتية في الوقت الحالي، وتشمل الاستفسار عن كيفية تجديد ملكية المركبات، والتعريف بخدمات بطاقة نول والعبرة، وغيرها.

وأكد أن الهيئة تحرص على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، وفق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وهو الهدف الاستراتيجي الذي وجهت به الدولة وحكومة دبي.