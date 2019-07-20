الامارات | وفاة 380 شخصاً بحوادث مرورية صيفاً خلال 3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 380 شخصاً بحوادث مرورية صيفاً خلال 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدت حوادث المرور الصيفية إلى وفاة 380 شخصاً، خلال السنوات الثلاث الماضية، تصدر أسبابها عدم التزام السائقين بإجراء الصيانة الدورية لمركباتهم، والحمولة الزائدة، وانفجار الإطارات نتيجة استخدام أنواع رديئة أو مستعملة.

من جانبها، حذّرت وزارة الداخلية المسافرين براً من وضع حمولة زائدة على المركبات، مؤكدة أن الحمولة الزائدة تؤدي إلى انفجار الإطارات نتيجة الضغط العالي عليها، داعية السائقين إلى ضرورة التقيد بالحمولة المحددة.

وتفصيلاً، دعت وزارة الداخلية ضمن حملة «صيف مروري آمن»، التي أطلقتها أخيراً، إلى ضرورة تثبيت الحمولة على سطح المركبة بشكل صحيح لتجنب سقوطها وتناثرها على الطريق، ما يتسبب في حوادث مرورية خطرة وعرقلة حركة السير، مشيرة إلى أن وزن الحمولة المسموح بها فوق المركبة تحدده الشركة المصنعة حسب نوع المركبة، أما ارتفاع الحمولة فيجب ألا يتجاوز 60 سنتيمتراً.

وتفيد إحصاءات وزارة الداخلية بأن 110 أشخاص توفوا وأصيب 1133 آخرون في 785 حادثاً في الفترة الصيفية (من يونيو حتى سبتمبر) العام الماضي، نتيجة عدم صلاحية الإطارات، وعدم إجراء الصيانة الدورية للمركبة والحمولة الزائدة، في حين شهدت الفترة ذاتها عام 2017 وقوع 871 حادثاً على مستوى الدولة، نتج عنها 102 وفاة و1231 إصابة مقابل 1008 حوادث خلال الفترة نفسها في عام 2016، نتج عنها 168 وفاة و1441 إصابة.

ونبهت وزارة الداخلية السائقين خصوصاً مع بدء موسم الصيف وإجازة نهاية العام الدراسي، التي تشهد حركة من المسافرين عبر المنافذ البرية لقضاء الإجازة والاستجمام أو العلاج في الدول المجاورة أو السفر لأداء الفرائض الدينية، إلى أهمية فحص الإطارات والمكابح، للتأكد من صلاحيتهما قبل انطلاق الرحلة، وفحص نظام تبريد المحرك، وتجنب الحمولة الزائدة في المركبة، بما يضمن سلامتها على الطريق.

وحدّدت وزارة الداخلية خمسة إرشادات للسلامة وتجنب احتراق المركبات خلال فصل الصيف، هي إجراء الصيانة الدورية للمركبة، بما في ذلك فحص الزيت والماء بشكل يومي، وعدم التدخين أثناء قيادة المركبة أو عند تزويدها بالوقود، وإطفاء محرك المركبة عند تزويدها بالوقود، والتأكد من وجود طفاية حريق داخل المركبة، والتأكد من عدم ترك المواد قابلة للاشتعال أو هواتف نقالة أو ولاعات في المركبة.

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في سياق متصل، واصلت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، حملتها للتوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2019، تحت شعار «صيف مروري آمن» ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، وصولاً إلى ثلاث وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021، وتستمر الحملة خلال الإجازة الصيفية.

وجاء اختيار شعار حملة «صيف مروري آمن» ليتزامن مع بدء الإجازة الصيفية وموسم السفر عن طريق البر الذي يتطلب اتخاذ العديد من الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة والإطارات، والعمل على التقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة.

صيانة دورية

دعت وزارة الداخلية، السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة خصوصاً في فترة الصيف، وضرورة إجراء الصيانة الدورية لمركباتهم، والتأكد من سلامة الإطارات، وعدم استخدام الإطارات المستعملة.

وأكدت ضرورة التقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة، حتى يجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرّض للحوادث المرورية، وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، لافتة إلى أن الالتزام بالقانون يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

«الداخلية» حدّدت 5 إرشادات للسلامة وتجنب احتراق المركبات خلال فصل الصيف.