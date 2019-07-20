الامارات | «المجلس العالمي» يدعو إلى المشاركة في نشر التسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن «المجلس العالمي» يدعو إلى المشاركة في نشر التسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق المجلس العالمي لشباب الإمارات في المملكة المتحدة التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، أخيراً، مبادرة إعلامية للتعريف بالإمارات باللغة الإنجليزية، مركزاً على دورها في نشر ثقافة التسامح على الصعيدين المحلي والدولي.

ودعا المجلس إلى المشاركة في المبادرة تحت هاشتاغ على موقع «تويتر» بعنوان knowaboutuae#، مشيراً إلى أن الإمارات تتميز باحتضانها 200 جنسية على أرضها، إضافة إلى 7000 مسجد، و35 ديراً لطوائف مسيحية.

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وأشار إلى إطلاق تعهد زايد للتسامح لترسيخ قيم التسامح والتعايش التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجتمع الإمارات، إضافة إلى تعزيز التكاتف المجتمعي والتواصل الحضاري من خلال إرسال رسالة من المجتمع الإماراتي إلى العالم، تحضُّ على التسامح وتحتفي بالتنوع والتعددية في أجواء الوئام والسلام.

وتهدف المجالس العالمية للشباب الإماراتي إلى تعزيز مشاركة المبتعث الإماراتي من خلال إنشاء منصة تمثيلية لجميع شباب الإمارات المبتعثين تحت إشراف وإدارة سفارات الإمارات ومجلس الإمارات للشباب.

وتمنح المجالس المبتعثين فرصة لنقل أفضل الممارسات في جميع المجالات الموجودة في الخارج إلى داخل الدولة، ليتم تطبيقها تحت رعاية مجلس الإمارات للشباب والجهات المعنية.