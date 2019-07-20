الامارات | 3 طالبات يبتكرن نظاماً لفتح الإشارات أمام الإسعاف والدفاع المدني

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طالبات يبتكرن نظاماً لفتح الإشارات أمام الإسعاف والدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت ثلاث طالبات بمدرسة الإمارات الخاصة في أبوظبي، نظاماً إلكترونياً ذكياً، يتيح لإشارات المرور بالتقاطعات التعرف إلى سيارات الدفاع المدني والإسعاف، وفتح الإشارات أوتوماتيكياً لها، وإغلاق بقية المسارات، وذلك بهدف مساعدتها في الوصول إلى مواقع الحوادث أو المستشفيات خلال وقت أقصر وبطريقة آمنة.

وقالت الطالبات، فاطمة علي، ومها محمد، وأريام محمد، لـ«الإمارات اليوم»، خلال عرض ابتكارهن في مسابقة مبتكر 2019 في أبوظبي، إن الابتكار يتكون من جزأين: الأول يتم تركيبه في إشارات المرور ويتضمن أجهزة تحديد المواقع ذات خصائص استشعار حساسة لرصد الإشارات التي يتم إرسالها من سيارات الدفاع المدني والإسعاف، والجزء الثاني عبارة عن بطاقة ذكية توضع في سيارة الإسعاف ويضغط السائق على زر التشغيل لإرسال إشارة باقتراب السيارة من تقاطع إشارة المرور.

وأكدت الطالبات، أن النظام يسهم بشكل كبير في تقليل زمن الاستجابة، والحد من المخاطر الناجمة عن الحوادث، إذ يتولى سائق سيارة الإسعاف أو الدفاع المدني الذي يواجه اختناقاً مرورياً أثناء انتقاله إلى مكان الحادث أو نقل مصابين بالضغط على زر التحكم عن بعد داخل المركبة، وذلك لفتح الإشارة الضوئية أمامه، وبالتالي تيسير الحركة المرورية على الطريق.

وأشارت الطالبات إلى أن النظام الجديد يمكنه أن يسهم في تحقيق انسيابية سريعة للحركة على الطريق أثناء قيام سيارات الإسعاف بنقل المصابين والتدخل السريع في حالات الطوارئ، كما أنه سيكون مراقباً من غرف عمليات المرور لمراعاة الحركة المرورية الآمنة أثناء التحكم بالإشارات الضوئية، وذلك من خلال إغلاق بقية الإشارات المجاورة قبل أن تتحول الإشارة المعنية إلى اللون الأخضر، بالإضافة إلى ضمان استخدام النظام من قبل سائقي سيارات الدفاع المدني والإسعاف في حالات الطوارئ، ونقل المرضى والمصابين فقط.