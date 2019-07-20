الامارات | العنزي يتحكم في السيارات المسروقة والمخالفة عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن العنزي يتحكم في السيارات المسروقة والمخالفة عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر الطالب بمدرسة دبي الوطنية، سعود العنزي، جهازاً يسمح للشرطة بالتحكم في السيارات المسروقة، أو المخالفة لقواعد السير والمرور، وإيقافها عن بعد، بهدف إعادتها بأمان إلى المالك، أو الجهات المسؤولة، وحصل من خلاله على جائزة أفضل مشروع على مستوى الدولة في مسابقة «بالعلوم نفكر» فئة أنظمة المواصلات وسلامة الطرق.

وأوضح العنزي، لـ«الإمارات اليوم» أن الجهاز يعتمد في آلية عمله على تطبيق ذكي يسهّل من عملية تحديد مكان السيارة، وتتبّع حركتها ورسم طريق لمسارها بالكامل، فضلاً عن خاصية إيقاف السيارة عن بعد عند الحاجة، مشيراً إلى أن الجهاز يتكون من حساسات وجهاز تتبّع وتحديد المواقع، و«سكانر» لإجراء مسح للسيارة، وتحديد أوصاف من داخلها، وسماعة للاستماع إلى ما يدور بداخلها، بالإضافة إلى أنه يعمل من خلال كود خاص بالشرطة وبصمة وبطاقة هوية صاحب المركبة لضمان عدم اختراقه.

وقال: «يُعد الجهاز وسيلة آمنة وغير تقليدية، تقوم على سيطرة أجهزة الأمن على المركبات المخالفة، للإسهام في الحد من الأخطار، مثل سرقة السيارات، أو القيادة المتهورة، حيث يمكن من خلالها السيطرة على أي مركبة في الطريق، للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع».

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وأضاف العنزي: «الابتكار يحد من مخاطر ملاحقة الأفراد المطلوبين أمنياً، والمختلين عقلياً، والسيطرة على غير الملتزمين بقواعد السير، وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن القيادة المتهورة».

كما يمكن من خلاله «إيقاف المركبة عن بعد في حالة عطل أو فقدان السيطرة على المركبة الناتج عن تعطل مثبت السرعة، والسيطرة عن بعد على المركبات في حالة السرقة، خصوصاً عند وجود أطفال فيها أو أشياء ثمينة، إضافة إلى السيطرة على المركبات التي يمكن أن يعاني أصحابها أمراضاً تفقدهم السيطرة عليها، مثل الصرع، هبوط الضغط، انخفاض السكر المفاجئ، وما إلى ذلك».

وأشار إلى أن المشروع يمكن أن يفيد أكثر من جهة مثل هيئة الطرق والمواصلات، ووزارة الداخلية، من خلال وضع جهاز تحكم في كل مركبة، بحيث يمكن من خلاله التحكم فيها عن بعد من الجهات الأمنية في الدولة.