الثقافة الصينية في "قلب" الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) الصين.. حضارة عمرها آلاف السنين، وثقافتها لها سحر خاص، مثل سورها العظيم الذي أبهر العالم، واحتفاء بالثقافة الصينية وفنونها وإرثها الغني، أطلقت الإمارات قبل أشهر عدة، الأسبوع «الإماراتي - الصيني»، وأعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وإدارة الدبلوماسية العامة والثقافية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اعتمادهما الحدث ضمن أجندتهما سنوياً، بحيث يتم تنظيم أسبوع إماراتي صيني بالدولة، وأسبوع مماثل في جمهورية الصين الشعبية، وذلك احتفاءً بالعلاقات الثقافية بين البلدين، وحرصاً على إبراز عناصر وملامح التراث المحلي لكلا البلدين.

وجاءت هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الرامية إلى ترسيخ جسور التواصل مع الصين من خلال توظيف الثقافة والفن والتراث الإماراتي لإيصال رسالة وقيم الوطن إلى المجتمع الصينـــي الذي تربطنا به علاقات وطيدة.واستضافت منارة السعديــــات، في أبوظبي، فعاليات الدورة الأولــى من «الأسبوع الثقافــــي الإمـــاراتي الصيني»، احتفاءً بالثقافة الصينية وفنونها ومكونات تراثها الحضاري، حيث تعانقت مفردات الموروث الشعبي الإمــاراتي مع التراث الصيني.

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