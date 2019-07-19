"السياحة" تطلع على مهام الأدلة الجنائية في دبي

دبي (الاتحاد) استقبل العميد خبير أول أحمد مطر المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي بالنيابة، وفداً من دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي برئاسة الميرا عبد الرؤوف، للاطلاع على المهام والاختصاصات التي تقوم بها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ودورها في الكشف عن الجرائم، وتوفير الأدلة المادية للجهات القضائية لتحقيق العدالة.

وقال العميد المهيري، إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لها تجارب متميزة ورائدة في تعاونها مع دائرة السياحة في استضافة مؤتمرات عالمية، ومن ذلك المؤتمر الثالث والعشرون للأكاديمية الدولية للطب الشرعي، والذي عقد في العام 2015.

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