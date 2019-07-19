أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على «تويتر»، تعليقاً على زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «زيارة الدولة»، والتي تخصص للرؤساء عرفاً تحتفي عبرها الصين بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، استثناء مهم تقديراً لسموه وموقعه ودوره، وسبق ذلك دعوته، في سابقة، ليوم الجمهورية في الهند والذي يخصص للرؤساء عرفاً.. نعم الرجل.. بخصاله ودوره ومصداقيته.. يحدد مكانه ويصنع موقعه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: ولي عهد أبوظبي يصنع موقعه بخصاله ومصداقيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.