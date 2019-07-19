10 إرشادات من "واجب التطوعية" لسفر آمن

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت جمعية واجب التطوعية مبادرة لسفر آمن وسهل تتضمن 10 إرشادات يجب على المسافر اتباعها ليكون سفيراً لبلده ويعطي انطباعاً للبلد الزائر بالالتزام بالقوانين واحترامها.

وقالت الجمعية: «التطوع في نشر النصائح والإرشادات للمسافرين واجب على كل مواطن، فالوطن أمانة في قلب كل مواطن، فكن سفيراً لوطنك، وأصنع السمعة الطيبة لبلدك».

وأوضحت أن الإرشادات تمكن المسافر من الاستمتاع بسفر آمن، حيث ينبغي على المواطنين قبل السفر التسجيل في خدمة «تواجدي».ولفتت إلى أهمية الدراية بقوانين الدولة المضيفة مثل حظر الصيد وعدم ارتداء النقاب في بعض الدول حول العالم والإدلاء بالمعلومات الصحيحة لموظفي الجوازات والهجرة في منافذ الدخول.

وأكدت الجمعية أن إرشادات السفر تشمل ضرورة متابعة الأبناء وعدم تركهم في الأماكن العامة وتجنب الخروج بشكل فردي في أوقات متأخرة من الليل، واستخدام سيارة أجرة «التاكسي» المسجلة بالمطار وعدم استخدام البخور والدخون في مقر السكن، مشيرة إلى أهمية تجنب تقبيل أطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم وعدم حمل الحقيبة بشكل مائل كي لا تتعرض للسرقة.

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