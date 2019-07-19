شرطة أبوظبي تتفقد مخيم أجيال التسامح

أبوظبي (الاتحاد) زار العميد خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، المخيم الصيفي لبرنامج أصدقاء الشرطة تحت شعار «أجيال التسامح 2019» في مدرسة فرجينيا الدولية الخاصة، ويشارك في البرنامج 582 طالباً من أبناء منتسبي شرطة أبوظبي والمتقاعدين والقوات المسلحة منهم 6 من أصحاب الهمم وأحد أبناء الشهداء. واطلع الخييلي على أنشطة وفعاليات المخيم الصيفي الذي يعد الأكبر في أبوظبي لاستقباله مجموعة كبيرة من الطلبة يتلقون أنشطة رياضية وفنية واجتماعية هادفة.

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