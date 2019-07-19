شرطة رأس الخيمة تكرم عناصر المهام الخاصة في "التحالف الأمني"

رأس الخيمة (الاتحاد) كرم اللواء علي بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة عناصر وفرق إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، المشاركين في التمرين المشترك «التحالف الأمني الدولي 2019» بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعميد سالم سلطان الدرمكي مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، والعقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة، والرائد دانة حميد المرزوقي مدير مكتب الشؤون الدولية- بوزارة الداخلية، وعدد من ضباط الشرطة.

وأشاد بجهوده المتميزة في تعزيز التعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من خلال تقديم الدعم والإسناد اللازم للعناصر والفرق المشاركة من إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة في التمرين المشترك (التحالف الأمني الدولي 2019) الذي تم بإمارة أبوظبي، والذي يعد تجربة واقعية لاختبار جاهزية الفرق، وتقييم الأدوات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم تطويرها من قبل دول التحالف الأمني الدولي بشكل مشترك.

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